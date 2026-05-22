موجز أنباء العالم الجمعة: تحركات دولية وتوترات متصاعدة وأزمات صحية متفاقمة

تشهد الساحة الدولية تصاعدا في التوترات الأمنية والسياسية، مع عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان وغزة، وتحذيرات صحية بشأن غزة وفيروس "إيبولا" إلى جانب تطورات في الحرب الأوكرانية وتحركات داخل "الناتو".

أكدت قيادة الجيش اللبناني، الجمعة، أن ولاء عسكرييها هو "للمؤسسة العسكرية فقط"، غداة عقوبات أميركية شملت أحد ضباطها بدعوى تسريب معلومات استخباراتية إلى حزب الله، في وقت تضاعف واشنطن ضغوطها على لبنان لتجريد الحزب من سلاحه.

وفي سياق متصل، دانت وزارة الخارجية الإيرانية فرض الولايات المتحدة عقوبات على سفيرها لدى لبنان، واصفة الخطوة بأنها "غير قانونية".

في غضون ذلك، تواصلت الهجمات الإسرائيلية على لبنان الجمعة. واستشهد ستة أشخاص بينهم مسعفان من جمعية "الرسالة الإسلامية" التابعة لحركة "أمل" حليفة حزب الله، جراء غارة على بلدة في جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة جوية أسفرت عن استشهاد شخصَين، ادعى أنهما كانا مسلحَين و"يتحركان بطريقة مشبوهة" في الجنوب.

غزة

حذّرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في غزة، منددة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية.

فيروس "إيبولا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى "مرتفع" إلى "مرتفع جدا".

الحرب الأوكرانية - الروسية

قُتل شخص وأُصيب 35 آخرون في هجوم أوكراني ليلا على منطقة لوغانسك التي تسيطر عليها موسكو، بحسب ما أفادت السلطات الجمعة.

"ناتو"/ أميركا

طالب الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بتوضيح قرارات واشنطن "المربِكة" بشأن انتشار قواتها في القارة، فيما سعوا لتهدئة غضب الرئيس دونالد ترامب بشأن موقفهم من الحرب على إيران قبل قمة مرتقبة في تموز/ يوليو.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن التحركات التي تقوم بها واشنطن لجهة سحب بعض قواتها من أوروبا، لا تهدف إلى معاقبة الحلفاء بسبب موقفهم من الحرب على إيران.

الى ذلك، شكر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعلانه الجمعة إرسال خمسة آلاف جندي إلى بولندا.

غرينلاند

تجمّع نحو 500 من سكان غرينلاند بعد تدشين المقر الجديد للقنصلية الأميركية في نوك، للاحتجاج على رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستحواذ على الإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي.

أميركا

يؤدي كيفن وارش الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليمين الدستورية في البيت الأبيض، وذلك في سياق اقتصادي متوتر تخيم عليه الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران مع ما تحمله من تداعيات على الاقتصاد الأميركي والعالمي، خصوصا ارتفاع التضخم.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع القيود التي فرضها سلفه جو بايدن على غازات الدفيئة القوية المسببة لاحترار المناخ والمستخدمة في التبريد وتكييف الهواء، متعهدا خفض كلفة المعيشة بهذا الإجراء.

الصين/ كندا

أعلنت الصين أن وزير خارجيتها وانغ يي سيزور كندا الأسبوع المقبل، في إطار سعي بكين إلى تعزيز "نوع جديد من الشراكة الإستراتيجية" بين البلدين.

تايوان

قال القائم بأعمال وزير البحرية الأميركي، إن مبيعات الأسلحة لتايوان "عُلِّقت" لضمان حصول الجيش الأميركي على ذخائر كافية لعملياته في إيران.

تونس

قضت محكمة تونسية بسجن الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب عشر سنوات بتهمة "التدليس" خلال توليه المنصب، وفق ما أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه.

هندوراس

قتل 25 شخصا على الأقل عندما وقع هجومان منفصلان في شمال هندوراس على يد عصابات إجرامية منظمة، بحسب ما أفادت السلطات، وذلك في وقت تستعدّ الدولة الواقعة في أميركا الوسطى لشنّ حملة على العصابات.

تركيا

أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرسوما يقضي بإغلاق جامعة مستقلة مرموقة ذات توجهات ليبرالية في إسطنبول في منتصف العام الدراسي.

البيرو

قتل مسلّحون رئيس بلدية في البيرو بالرصاص أثناء توجهه إلى عمله في شمال البلاد، وفق ما أفادت السلطات، وسط تصاعد في الجريمة هيمنت على سباق رئاسي متوتر.

كوبا/ أميركا

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس تصميم الولايات المتحدة على تغيير النظام الشيوعي في كوبا، غداة توجيه واشنطن اتهامات جنائية إلى الرئيس السابق راوول كاسترو، أثارت استياء هافانا.

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت شقيقة مسؤولة كوبية كبيرة، في إطار تصعيد غير مسبوق للضغط الأميركي على الجزيرة.

"سبايس إكس"

أرجأت "سبايس إكس" أحدث نسخة من صاروخها العملاق "ستارشيب" في رحلة تجريبية كان يفترض أن تسبق إدراج شركة الطيران والنقل الفضائي التي يملكها الملياردير إيلون ماسك في البورصة.

بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية أنها تواصل التحقيق مع الأمير السابق أندرو، مشيرة إلى انفتاحها على فتح تحقيق في مزاعم سوء سلوك جنسي تتعلّق بشقيق الملك تشارلز الثالث.