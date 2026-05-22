واشنطن تعلن استمرار المحادثات مع إيران وإحراز تقدم "من دون مبالغة"

أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إحراز تقدم بالمحادثات مع إيران، مشددا على رفض بلاده فرض طهران رسوما بمضيق هرمز، وأعلن اللجوء لمجلس الأمن لمنع الإجراء، معربا عن خيبة أمله لعدم استجابة الحلفاء لعمليات واشنطن بالمنطقة.

أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الجمعة، استمرار المحادثات مع إيران وإحراز تقدم فيها من دون مبالغة، مشددا في الوقت ذاته على رفض واشنطن القبول بفرض طهران رسوما مقابل المرور عبر مضيق هرمز، ومحذرا من أن القبول بهذا الإجراء، سينطبق على خمسة ممرات مائية حيوية في العالم.

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي، لمنع فرض هذه الرسوم الإيرانية، معربا في سياق آخر عن خيبة أمله، بسبب عدم استجابة دول الحلف للعمليات العسكرية الأميركية في المنطقة.

في المقابل، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "وزير الداخلية الباكستاني، يلتقي مجددا بوزير الخارجية الإيراني، لمراجعة مقترحات حل النزاع مع واشنطن".

واعترضت الولايات المتحدة، معظم الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل، خلال الحرب الإسرائيلية الأميركية عليها، بحسب ما أفاد تقرير؛ وعلى الرغم من ذلك، أظهرت صور أقمار اصطناعية، وتحليلها، أضرارا بعدة مواقع عسكرية إسرائيلية، جرّاء هجمات طهران.

