إسبانيا: توقيف 4 أشخاص في مطار لدى عودة ناشطين من أسطول غزة بعد احتجازهم بإسرائيل

اعتُقل أربعة أشخاص بتهمة العصيان الجسيم ومقاومة الاعتقال والاعتداء على عناصر إنفاذ القانون، وفق بيان لشرطة إقليم الباسك.

اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص في مطار بيلباو بشمال إسبانيا السبت، عقب وقوع صدامات لدى عودة ناشطين من أسطول مساعدات كان متوجها إلى غزة، إلى بلادهم.

ووقع الحادث عندما تجمع حشد من مؤيدي الناشطين في قاعة الوصول لاستقبال ستة منهم لدى عودتهم على متن رحلة جوية من تركيا، بعد أن اختطفتهم القوات الإسرائيلية.

وعندما حاول أحد أقارب الناشطين الاقتراب منهم منعه شرطي بالقوة ما أدى إلى عراك بين الطرفين، حسبما أفادت قناة "تي في إي" التلفزيونية العامة.

وأظهرت صور بثتها القناة عناصر من الشرطة يضربون أشخاصا بالهراوات في المطار، ويثبتون آخرين على الأرض وسط هتافات استهجان من المارة.

وأضاف البيان "عقب ما حدث في المطار، فتحت إدارة الشؤون الداخلية (في الشرطة) تحقيقا لتحديد ما إذا كان سلوك العناصر متوافقا مع الإجراءات المتبعة".

واحتجزت القوات الإسرائيلية مئات الناشطين من دول عدة بعد اعتراض سفنهم خلال أحدث محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبين هؤلاء الناشطين 44 إسبانيا، بحسب وزارة الخارجية الإسبانية.

ووصل نحو 20 ناشطا آخر إلى مطار برشلونة السبت، حيث كان في استقبالهم حشد من المؤيدين من بينهم وزير الثقافة إرنست أورتاسون.