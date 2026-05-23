الاتحاد الإفريقي: خطر فيروس إيبولا يهدد 10 دول إفريقية

يستمر فيروس إيبولا بإثارة المخاوف في القارة الإفريقية والعالم، وبحسب وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي فإنّ الفيروس يهدّد بالانتشار في 10 دول في القارة السمراء، لا سيّما وأنّه لا علاج للمتحوّر الجديد من الفيروس.

حذّرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، من أن 10 دول في القارة معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية وهي مركز الوباء، وأوغندا المجاورة لها.

وقال رئيس المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، في مؤتمر صحافي: "لدينا 10 دول مهددة" بتفشي الفيروس، موضحا أن الدول هي؛ جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية إفريقيا الوسطى وزامبيا.

ويأتي هذا التحذير في أعقاب تحذير منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، من وجود ما يقرب من 750 إصابة محتملة بإيبولا و177 وفاة يعتقد بأنها على صلة بالفيروس في الكونغو الديموقراطية، التي يناهز عدد سكانها 100 مليون نسمة وتشهد انتشارا "سريعا" للوباء.

ومن جهته، أعلن الصليب الأحمر اليوم السبت وفاة 3 من متطوعيه في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، بؤرة تفشي الوباء، مرجحا إصابتهم بفيروس إيبولا في أثناء تأدية واجبهم في أواخر آذار/ مارس.

وهذا الوباء هو السابع عشر في جمهورية الكونغو الديموقراطية، و"ثاني أكبر وباء نشهده في العالم"، وفق كاسيا.

ويتسبّب إيبولا بحمى نزفية قد تؤدّي إلى الوفاة، وبالرغم من أنه أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا في السنوات الخمسين الأخيرة، فهو يبقى نسبيا أقلّ عدوى من كوفيد-19، أو الحصبة.

وفي غياب لقاح وعلاج معتمد لمتحوّر بونديبوجيو من الفيروس المسؤول عن الوباء الحالي، فإن التدابير الرامية إلى احتواء انتشاره تعتمد بشكل رئيس على الالتزام بتدابير العزل والكشف السريع عن الإصابات.

أوغندا تؤكد 3 إصابات جديدة بفيروس إيبولا

أكدت وزارة الصحة الأوغندية، اليوم السبت، 3 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات ​المؤكدة إلى 5 أشخاص، وسط تكثيف السلطات جهود تتبع ‌المخالطين لاحتواء التفشي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي سلالة بونديبوجيو النادرة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وقالت إن خطر ​حدوث وباء على المستوى الوطني في جمهورية الكونغو ​الديمقراطية "مرتفع جدا".

