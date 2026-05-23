تايوان: الصين نشرت أكثر من 100 سفينة حربية في المياه الإقليمية مؤخرا

ذكرت تايوان أنّ الصين نشرت السفن قبل زيارة ترامب لبكين، إلا أن أعدادها ازدادت في الأيام القليلة الماضية لتزيد على 100 سفينة، متهمة إياها بتهديد السلام والاستقرار.

سفينة حربية صينية رُصدت في المياه الإقليمية في البحر الصيني الجنوبي في الأول من أيار/ مايو الجاري (Getty Images)

قال مسؤول تايواني، السبت، إن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة حربية أو تابعة لخفر السواحل في المياه الإقليمية، الممتدة من البحر الأصفر إلى بحر الصين الجنوبي وغرب المحيط الهادئ.

وكتب رئيس مجلس الأمن القومي التايواني، جوزيف وو، على منصة "إكس" أن هذا الانتشار "جرى على مدى الأيام الماضية"، متهما الصين بتخريب الوضع القائم، و"تهديد" السلام والاستقرار في المنطقة.

وتعتبر الصين جزيرة تايوان ذات الحكم الذاتي والمدعومة من الولايات المتحدة، جزءا من أراضيها، وتعهّدت بتوحيدها مع البرّ الرئيسي، وإن تطلّب ذلك اللجوء إلى القوة.

ويأتي تصريح المسؤول الأمني بعد زهاء 10 أيام من زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للصين حيث التقى نظيره شي جينبينغ.

وأفاد مسؤول أمني تايواني وكالة "فرانس برس"، بأن سلطات الجزيرة رصدت انتشار السفن الصينية قبل القمة في بكين، لكن عددها تجاوز 100 سفينة في الأيام القليلة الماضية.

وخلال الزيارة، حذّر ترامب الجزيرة من أي خطوة باتجاه إعلان الاستقلال. فيما ردّت سلطات تايوان بالتأكيد أنها "دولة ديموقراطية ذات سيادة ومستقلة، وليست خاضعة لجمهورية الصين الشعبية".

وقال الرئيس الأميركي لصحافيين، الأربعاء، إنه سيتحدث إلى الرئيس التايواني، لاي تشينغ تي، فيما يدرس البيت الأبيض بيع أسلحة للجزيرة.

وصرح ترامب "سأتحدث إليه. أنا أتحدث إلى الجميع"، مضيفا أنه عقد اجتماعا عظيما مع الرئيس الصيني خلال زيارته.

ورحب لاي تشينغ تي بالتحدث إلى ترامب، وهو ما سيكون في حال حصوله، سابقة بين رئيسين أميركي وتايواني في المنصب، منذ حوّلت واشنطن اعترافها من تايبيه إلى بكين عام 1979.

وشارك آلاف الأشخاص، السبت، في مسيرة في شوارع تايبيه، ملوّحين بأعلام الولايات المتحدة وتايوان، دعما لخطة الحكومة المتعلقة بزيادة الإنفاق الدفاعي.

وبضغط من الولايات المتحدة، اقترحت حكومة لاي تشينغ تي إنفاقا إضافيا يقارب 40 مليار دولار على أسلحة أساسية، بما فيها أسلحة أميركية ومسيّرات محلية الصنع، لكنّ البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة أسقط الخطة، وأقر إنفاقا قدره 25 مليار دولار على الأسلحة الأميركية.

فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة، إنّ "موقف بكّين المتمثّل في المعارضة الحازمة لمبيعات الأسلحة الأميركية إلى منطقة تايوان الصينية، ثابت وواضح وحازم".