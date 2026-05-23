ترامب يناقش المسودة الأخيرة الليلة: نقترب من الاتفاق مع إيران

ذكر ترامب لشبكة "سي بي إس"، أنه "نقترب من الاتفاق مع إيران"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "لن أوقع إلا على اتفاق يمنحنا ما نريد". فيما من المقرر أن يناقش مسودة الاتفاق الليلة بعد محادثات طهران وإسلام آباد.

يناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب الليلة، مسودة الاتفاق الأخيرة مع إيران التي جرى التوصل إليها بعد محادثات جرت بين إسلام آباد وطهران خلال زيارة أجراها قائد الجيش الباكستاني للأخيرة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال لموقع "أكسيوس" الأميركي، إنه قد يتخذ قرارا بشأنها بحلول يوم الأحد، مشيرا إلى أنه سيلتقي مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر لمناقشة أحدث رد إيراني، مشيرا إلى احتمال انضمام نائبه جي دي فانس أيضا.

وأشار ترامب في الوقت نفسه إلى أنه متردد بنسبة 50% بين الاتفاق مع إيران أو القصف، مضيفا أنه "لن أقبل إلا باتفاق يتناول قضايا مثل تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني الحالي".

وهدد إيران مجددا "إما أن نوقع اتفاقا أو أضربهم بقوة"، فيما نفى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان قلقا من احتمال إبرام اتفاق غير مناسب.

وذكر ترامب لشبكة "سي بي إس"، أنه "نقترب من الاتفاق مع إيران"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "لن أوقع إلا على اتفاق يمنحنا ما نريد".

فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الملف النووي لن يكون جزءا من إطار التفاهم المطروح مع الولايات المتحدة، وذلك بعد زيارة إلى طهران أجراها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي تؤدي بلاده وساطة لإنهاء الحرب الأميركية – الإسرائيلية.

وأوضح بقائي للتلفزيون الرسمي "في هذه المرحلة، لن نتطرق إلى تفاصيل المسألة النووية. نعرف أن ملفنا النووي سبق أن استُخدم ذريعة لحربين على الشعب الإيراني"، ولذلك "قررنا... إعطاء الأولوية لقضية عاجلة بالنسبة إلينا: إنهاء الحرب على كل الجبهات، بما فيها لبنان".

وأضاف "نريد أن يتم بحث المسألة النووية وقضايا أخرى في وقت لاحق، خلال ثلاثين أو ستين يوما، أو أي مهلة يتم الاتفاق عليها، بشكل منفصل. في الوقت الراهن، أولويتنا المطلقة هي وضع حد للحرب".

وقال بقائي في تصريحات للتلفزيون الرسمي "بعد أسابيع عدة من المباحثات الثنائية، نرصد ميلا إلى التقارب. هذا التقارب لا يعني بالضرورة أننا سنتوصل والولايات المتحدة إلى تفاهم على قضايا مهمة. لكن الأمر يتعلق بالوصول إلى تسوية مقبولة من الطرفين، ترتكز على مجموعة من العناصر".

وتحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن "فرصة" لأن توافق إيران قريبا، وحتى في وقت لاحق السبت، على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

وقال روبيو، إن المفاوضات أحرزت تقدما، من دون أن يستبعد استئناف الرئيس دونالد ترامب الهجمات على إيران.

وصرح للصحافيين في نيودلهي خلال زيارته الأولى للهند "قد تكون هناك أخبار في وقت لاحق اليوم وقد لا تكون. آمل أن تكون هناك أخبار". وأضاف "لقد تم إحراز بعض التقدم. وفيما أتحدث إليكم الآن، هناك عمل يتم".

وتابع الوزير الأميركي "ثمة فرصة أن يكون لدينا ما نقوله، أكان ذلك في وقت لاحق اليوم، أو غدا، أو خلال بضعة أيام". وكرر روبيو مطالبة الولايات المتحدة بأن تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، بعدما أغلقته عمليا ردا على الحرب الأميركية - الإسرائيلية، وبأن تسلم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وقال إن الرئيس الأميركي "يفضل دائما معالجة مسائل مماثلة عبر حل دبلوماسي تفاوضي. وهذا ما نعمل عليه حاليا". وأكد أن "هذه المشكلة ستُحل، كما أوضح الرئيس، عاجلا ام آجلا".