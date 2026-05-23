حريق في مستودع نفطي في روسيا بعد هجوم بمسيّرات أوكرانية

ردًا على القصف الروسي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات، تستهدف أوكرانيا بانتظام مواقع داخل روسيا، وتقول إنها تضرب مواقع عسكرية ومنشآت للطاقة، بهدف الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها.

اندلع حريق في مستودع نفطي في مدينة نوفوروسيسك الروسية، الواقعة على البحر الأسود، إثر هجوم شنّته طائرات أوكرانية مسيّرة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، السبت.

وكتب رئيس البلدية، أندريه كرافشنكو، على تطبيق تلغرام: "أدى سقوط حطام طائرات مسيّرة إلى اندلاع حريق في المستودع النفطي. اشتعلت النيران في مبانٍ تقنية وإدارية عدة".

وأضاف أن الهجوم أوقع جريحين.

وتُعد محطة نوفوروسيسك النفطية أحد مرافق التصدير الرئيسية للوقود في روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها اعترضت 348 طائرة أوكرانية مسيّرة، ليل الجمعة إلى السبت، بما في ذلك في منطقة موسكو.

وتصاعدت وتيرة الهجمات بالطائرات المسيّرة من الجانبين منذ العام الماضي، إذ باتت كييف وموسكو قادرتين على إرسال المئات منها كل ليلة.