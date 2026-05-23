موجز أنباء العالم السبت: إسرائيل تقصف ثكنة للجيش اللبناني وتصيب جنديا.. فيروس إيبولا يمتد إلى أوغندا

لبنانيون يعاينون الأضرار بعد قصف إسرائيلي على صور، اليوم السبت (Getty Images)

يتضمّن موجز أنباء العالم اليوم تصريحات لقاليباف عن جاهزية طهران لرد ساحق على أي هجوم يستهدفها، وعراقجي الذي حمّل واشنطن مسؤولية تعطّل مساعي المفاوضات في محادثة هاتفية مع أمين الأمم المتحدة العام، كما يضمّ إعلان الجيش اللبناني عن استهداف إسرائيل لثكنة عسكرية أفضت إلى مقتل أحد جنوده، واغتيال إسرائيل 5 عناصر تابعة للشرطة الفلسطينية في قصف على غزة، واعتقال تركيا لأتراك ينتسبون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، واكتشاف حالات جديدة من فيروس "إيبولا" الفتاك خارج حدود الكونغو الديمقراطية، وأنباء أخرى من حول العالم أدناه.

إيران

توعد رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، الذي قاد وفد إيران في المحادثات مع الولايات المتحدة، برد "ساحق" في حال عاودت واشنطن الحرب، مؤكدا أن طهران "أعادت بناء" قواتها المسلحة خلال وقف إطلاق النار.

وفي السياق نفسه، تحدث وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن "مواقف متناقضة ومطالب مفرطة" من جانب الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت وكالتا "تسنيم" و"فارس" للأنباء.

وقال عراقجي إن هذه العوامل "تعطّل مسار المفاوضات الجارية برعاية باكستان".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله، إنه رغم "الخيانة المتكررة" من جانب الولايات المتحدة، فإن إيران "شاركت في العملية الدبلوماسية بنهج مسؤول... وتسعى إلى تحقيق نتيجة معقولة وعادلة".

لبنان/ إسرائيل/ غزة

أعلن الجيش اللبناني أن إحدى ثكناته في جنوب لبنان تعرضت لاستهداف إسرائيلي، ما أسفر عن إصابة جندي، وذلك فيما تواصل إسرائيل شنّ ضربات رغم الهدنة المعلنة مع حزب الله.

وفي الأثناء، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا لإخلاء 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان، يقع بعضها شمال نهر الليطاني، تمهيدا لقصفها بذريعة استهداف حزب الله.

وفي قطاع غزة، أعلنت الشرطة مقتل 5 من ضباطها وعناصرها في غارة للجيش الإسرائيلي، استهدفت موقعا أمنيا في شمال القطاع الفلسطيني.

تركيا

اعتقلت السلطات التركية 10 أتراك يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في سورية، وذلك خلال عملية مشتركة بين الاستخبارات التركية والسورية، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية رسمية.

وفي خبر آخر، أعلنت النيابة العامة في إسطنبول اعتقال 13 عضوا من حزب الشعب الجمهوري المعارض في محافظات عدة، في إطار تحقيق أدى إلى عزل قيادة الحزب المنتخبة بقرار قضائي.

سورية

غادرت آخر مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين مخيم روج، الذي يؤوي أقارب أشخاص يشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش

، وفق ما أعلن مسؤول في المخيم.

المملكة العربية السعودية

وصل أكثر من 1.518 مليون حاج إلى السعودية من خارج المملكة، في عدد يتجاوز أرقام الحجّاج الدولييّن المسجلة في العام 2025، رغم تعقيدات السفر وحالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الخليج، على ما أفاد مسؤول سعودي.

أوغندا

أعلنت السلطات الصحية في أوغندا، المجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تفشّى الوباء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس إيبولا.

تايوان

قال مسؤول تايواني، إن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة حربية أو تابعة لخفر السواحل في المياه الإقليمية، الممتدة من البحر الأصفر إلى بحر الصين الجنوبي وغرب المحيط الهادئ.

الهند

دعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في أثناء زيارته للهند رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، إلى زيارة البيت الأبيض، في ظل السعي إلى تعزيز العلاقات، بعد أسبوع من زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للصين.

الصين

باشرت الحكومة الصينية تحقيقا في انفجار منجم فحم أسفر عن مقتل 90 شخصا على الأقل، وتعهّدت بمعاقبة المسؤولين عنه، حسبما ذكر الإعلام الرسمي.

فرنسا

من المقرّر أن تعلن لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي مساء اليوم السبت، عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية، في ختام منافسة اتّسمت بتنوع كبير في المواضيع السينمائية، فيما يُعدّ فيلما "مينوتور" و"لا بولا نيغرا" الأوفر حظا للفوز.

ومن جهة أخرى، منعت فرنسا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من دخول أراضيها؛ وذلك عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف فيديو يظهر تنكيلا بناشطين موقوفين كانوا ضمن "أسطول الصمود" المتضامن مع غزة.