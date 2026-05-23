18 قتيلا في هجوم أوكراني على كليّة تعليميّة في أراض تحت سيطرة روسيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني بالمسيّرات على مبنى تعليمي في مدينة ستاروبيلسك بمنطقة لوغانسك إلى 18 قتيلا وعشرات المصابين، فيما أعلنت موسكو استعدادها للرد على الضربة التي قالت كييف إنها استهدفت موقعا عسكريا.

قُتل 18 شخصا على الأقل في ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت كلية مهنية في منطقة لوغانسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات المعينة من موسكو السبت.

وخلا القتلى، أسفرت الغارة التي وقعت ليل الخميس الجمعة في ستاروبيلسك بمنطقة لوغانسك عن إصابة 42 شخصا، فيما لا يزال آخرون تحت الأنقاض.

وأثارت الغارة ردود فعل قوية من كبار المسؤولين الروس، وأمر الرئيس فلاديمير بوتين الجيش بالاستعداد للرد.

ونفت أوكرانيا استهدافها مدنيين، وقالت إنها استهدفت وحدة طائرات مسيرة روسية متمركزة في منطقة ستاروبيلسك.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية "انتشال جثتين إضافيتين من تحت الأنقاض، ليصبح المجموع 60 ضحية، قضى منهم 18".

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة عشرات من رجال الإنقاذ وهم يبحثون بين أنقاض المبنى المكوّن من 5 طوابق.

ومعظم القتلى والمفقودين شابات مولودات بين العامين 2003 و2008، وذلك وفقا لقائمة الضحايا التي نشرها حاكم منطقة لوغانسك المعيّن من موسكو، ليونيد باسيتشنيك.

وقال باسيتشنيك على تطبيق تلغرام إن "المنطقة والبلاد بكاملها تتشارك مصير هؤلاء الناس وألم عائلاتهم".

وفي روسيا والمناطق المحتلة من أوكرانيا، تُعتبر الكلية بمثابة مدرسة مهنية، وتستقبل عادة طلابا تراوح أعمارهم بين 15 و22 عاما.

وتقع ستاروبيلسك على بُعد حوالى 65 كيلومترا من خط المواجهة في شرق أوكرانيا.

واستولت القوات الروسية على المدينة عام 2022، بعد فترة قصيرة من شنّها هجوما واسع النطاق. وتفرض روسيا سيطرة شبه كاملة على منطقة لوغانسك، وتعتبرها جزءا من أراضيها.

روسيا تهدد بعقاب "شديد"

وقالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، إن الجهة التي تقف وراء الهجوم ستواجه "عقابا شديدا لا مفر منه".

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أنها "تدين بشدة أي هجمات تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، أينما وقعت"، مضيفة أنها لم تتمكن من التحقق من التفاصيل بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة.

وكثيرا ما تستهدف أوكرانيا المناطق التي تسيطر عليها روسيا بطائرات مسيّرة، قائلة إن الضربات هي ردّ على الهجمات الروسية.

وعززت كييف مؤخرا قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة، وكثّفت ضرباتها على الأراضي الروسية، بما فيها مناطق سكنية وبنى تحتية لتصدير النفط.

وأعلن الجيش الروسي تصديه لـ 407 طائرات مسيّرة أوكرانية أُطلقت من ليل الجمعة حتى ظهر السبت.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت 124 طائرة مسيّرة خلال الليل، تم صدّ 102 منها.

وتشنّ موسكو ضربات صاروخية وأخرى بالطيران المسير على أوكرانيا بشكل شبه يومي منذ هجومها الواسع عام 2022، وطالت تلك الضربات أيضا بنى تحتية وتسببت بسقوط ضحايا مدنيين، فيما ينفي كلا البلدين استهداف المدنيين.

وسجلت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا سقوط أكثر من 60 ألف قتيل مدني منذ عام 2022، سقط نحو 90% منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.

وحصدت هذه الحرب حياة مئات آلاف الأشخاص وأجبرت الملايين على النزوح، وهي الأكثر فتكا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتوقفت جهود دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، في ظل الحرب مع إيران.