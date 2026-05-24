أميركا وإيران تقتربان من اتفاق.. باكستان مرشحة لاستضافة جولة مفاوضات جديدة

تتسارع التحركات السياسية والدبلوماسية بين واشنطن وطهران مع مؤشرات على اقتراب التوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء التصعيد العسكري في المنطقة، يتضمن ترتيبات لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز خلال المرحلة الانتقالية.

في اليوم الـ86 من اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، تصاعدت المؤشرات السياسية والدبلوماسية حول اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وسط حديث متزايد عن إنهاء التصعيد العسكري في المنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقل موقع “أكسيوس” تفاصيل عن الاتفاق المتوقع، والذي يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز خلال هذه الفترة، مع التزام إيران بإزالة الألغام التي زُرعت سابقا في الممر الملاحي الحيوي.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بلاده تعمل على استكمال التفاصيل النهائية لاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن الإعلان عنه قد يكون قريبا، في حال التوصل إلى تفاهم نهائي بين الجانبين.

من جهتها، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن المقترح الأميركي يتضمن إلزام طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، فيما نقلت عن مصادر إيرانية أن التفاهم المرتقب قد يضع حدا للقتال على مختلف الجبهات، مع التركيز على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع القيود البحرية المفروضة.

وفي تطور متصل، هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الرئيس ترامب على جهوده في دفع مسار السلام، مشيرا إلى أن المباحثات الأخيرة ساهمت في تبادل وجهات النظر وتعزيز فرص التهدئة، مع توقع استضافة جولة جديدة من المحادثات قريبا في باكستان.

كما أجرى ترامب اتصالات هاتفية مع عدد من القادة الإقليميين، من بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان، في إطار تنسيق الجهود الدبلوماسية بشأن الملف الإيراني.

وفي المقابل، أكد مسؤول إيراني التوصل إلى مذكرة تفاهم عبر الوسيط الباكستاني، بانتظار الرد الأميركي، موضحا أن هذه المذكرة لا تشمل الملف النووي حتى الآن، نظرا لتعقيداته، على أن تتم مناقشته في مرحلة لاحقة من المفاوضات.