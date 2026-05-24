إطلاق نار كثيف حول البيت الأبيض: مصابان أحدهما المشتبه به

وقع إطلاق نار في محيط البيت الأبيض مساء السبت بتوقيت واشنطن، على إثره انتشرت الشرطة وقوات الأمن بكثافة في وقت تواجد ترامب بداخله حيث يعمل على التفاوض بشأن اتفاق محتمل مع إيران.

عناصر من الخدمة السرية خارج البيت الأبيض بعد إطلاق النار في محيطه (Gettyimages)

انتشرت الشرطة وقوات الأمن بكثافة في المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض مساء السبت بتوقيت واشنطن، بعد ورود أنباء عن إطلاق نار، وفق ما أفاد صحافيون.

وأفادت إدارة الإسعاف في واشنطن، بإصابة شخصين جراء إطلاق النار في المنطقة. وأوردت "بي بي إس نيوز"، بأن أحد المصابين هو المشتبه به.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في إنفاذ القانون الأميركي، قوله إن المشتبه به أطلق النار على عناصر شرطة في نقطة تفتيش قرب البيت الأبيض وقد تم استهداف المشتبه به ونقله إلى المستشفى، مشيرا إلى احتواء الوضع في مكان الحادث دون إصابة أي من أفراد إنفاذ القانون.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجودا في البيت الأبيض في ذلك الوقت حيث كان يعمل على التفاوض بشأن اتفاق مع إيران.

مشهد يسمع فيه إطلاق النار قرب البيت الأبيض أثناء بث مباشر لإحدى الصحافيات

وطوّقت الشرطة مداخل البيت الأبيض، فيما منعت قوات الحرس الوطني صحافيون من دخول المنطقة.

وقال صحافيون كانوا موجودين في الحديقة الشمالية في ذلك الوقت على منصة "إكس" إنهم تلقوا أوامر بالركض واللجوء إلى غرفة الإحاطة الصحافية في البيت الأبيض.

وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) وقوع إطلاق نار قرب البيت الأبيض، ما أدى إلى انتشار أمني كبير في المنطقة.

وكتب كاش باتيل على "إكس"، أن عناصر من "مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكان الحادثة ويقدم الدعم لجهاز الخدمة السرية الذي تدخل بعد إطلاق نار قرب البيت الأبيض".