موجز أنباء العالم الأحد: تصاعد التوتر بين الصين وتايوان.. موجة حرّ تقضي على 16 هنديا

مواجهات كلامية بين سفينة تابعة لتايوان وأخرى لخفر السواحل الصيني، وإسرائيل تواصل العدوان على غزة وتصدر أوامر إخلاء في لبنان، وتصريحات إيجابية حول المفاوضات الأميركية الإيرانية، وموجة حر في الهند تقتل 16 نفسًا، وانتخابات في المناطق الكردية في سورية...

فتيان هنود يفرون من الحر إلى بحيرة، بلغت درجات الحرارة 45 درجة مئوية في الهند (Getty Images)

أشادت بريطانيا وباكستان والمفوضية الأوروبية بالتقدم الذي أحرزته واشنطن وطهران في المحادثات، بعد تصريحات مسؤولين أميركيين بقرب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

إيران/ الولايات المتحدة

تسعى الولايات المتحدة وإيران إلى إبرام اتفاق نهائي بعد الإعلان عن تقدم في محادثاتهما لإنهاء الحرب، فيما تحدّث وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عن "خبر جيد" محتمل خلال اليوم، رغم استبعاد حسم المسألة الشائكة المتعلقة بالبرنامج النووي لطهران.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إنه يأمل أن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بـ"التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران" لإنهاء الحرب.

كما رحّب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بالتقدم بعد أن صرّح مسؤولون أميركيون بإمكان الإعلان عن اتفاق في وقت وشيك.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدام رجل إثر إدانته بالتجسس خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

إسرائيل

أصدر الجيش الاسرائيلي إنذارا بإخلاء قرى في جنوب لبنان وشرقه؛ تمهيدا لتوجيه ضربات ضد حزب الله رغم سريان وقف لإطلاق النار.

قطاع غزة

قُتل شاب وزوجته وطفلهما الرضيع في غارة جوية نفذتها طائرة إسرائيلية فجر الأحد، استهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، على ما قال مصدران طبي وأمني.

سورية

تجري السلطات السورية انتخابات في المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سورية، لاختيار ممثلين عنها من أجل استكمال تشكيل مجلس الشعب، في حين تبقى محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية خارج العملية الانتخابية.

روسيا/ أوكرانيا

شنت روسيا هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على كييف أوقع 4 قتلى فجر الأحد، بحسب ما أفادت السلطات، بعدما توعّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالرد على ضربات استهدفت شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة موسكو.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا استهدفت أوكرانيا، وخصوصا العاصمة كييف، ليل السبت الأحد بـ600 مسيرة و90 صاروخا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية استخدام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى ذات القدرة النووية، مشددة على أن الهجوم اقتصر على أهداف عسكرية.

واعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن استخدام صاروخ "أوريشنيك" البالستي في ضربات روسية على أوكرانيا، يعكس "نوعا من الهروب إلى الأمام" من جانب موسكو، ويشكل "مأزق حربها العدوانية".

ورأت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، كايا كالاس، أن روسيا تسعى إلى "ترهيب اوكرانيا".

أثينا

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده ستشتري فرقاطتين إيطاليتين من طراز "بيرغاميني"، وذلك "لتعزيز قدراتها البحرية"، في وقت يواصل حلف شمال الأطلسي تعزيز إنفاقه الدفاعي.

باكستان

أسفر تفجير استهدف قطارا يقلّ عسكريين عن مقتل 24 شخصا على الأقل في ولاية بلوشستان في جنوب غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤول رفيع المستوى.

تايوان

أعلن خفر السواحل التايوانيون أن سفينة تايوانية خاضت "مواجهة كلامية" استمرت يومين، مع سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني قرب جزيرة براتاس المتنازع عليها في شمال بحر الصين الجنوبي.

الفاتيكان

دعا البابا لاوون الرابع عشر الأحد المؤمنين إلى الصلاة من أجل وحدة الكنيسة الكاثوليكية في الصين، المنقسمة بين كنيسة رسمية تسيطر عليها بكين وكنيسة سرية بقيت وفية لروما.

الهند

أعربت الهند عن قلقها من القيود المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة على منح تأشيرات الدخول، مع تأكيد تقاربها مع واشنطن في ملفات خلافية، وذلك في ثاني أيام زيارة وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو.

وفي سياق آخر، أفاد مسؤولون في الهند بوفاة ما لا يقل عن 16 شخصا جنوبي البلاد، في ظل اجتياح موجة حر شديدة أجزاء واسعة من البلاد وسط تحذيرات صحية رسمية.

الفيليبين

تواصل فرق الإنقاذ الفيليبينية اليوم الأحد البحث بين أنقاض مبنى قيد الانشاء انهار قرب العاصمة مانيلا، بحثا عن 23 مفقودا يُعتقد أنهم عالقون تحت الركام، وفق ما أفادت أجهزة الطوارئ.

الصين

من المقرر أن تطلق الصين اليوم الأحد رائد فضاء في مهمة تستمر عاما كاملا في مدار الأرض لأول مرة، تمهيدا لإرسال أول رحلة صينية مأهولة إلى القمر بحلول العام 2030.

وفي خبر آخر، يواصل رجال الإنقاذ في الصين عمليات البحث للعثور على شخصين مفقودين، بعد انفجار أودى بحياة 82 شخصا في منجم فحم، قالت السلطات إنه كان يعاني من ثغرات خطيرة في إجراءات السلامة.

ووصل الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إلى بكين اليوم الأحد، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس شي جينبينغ.