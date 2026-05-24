هجوم روسي واسع يخلّف 4 قتلى في أوكرانيا

نفّذت روسيا هجوما واسعا على العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم، استخدمت فيه 600 طائرة مسيّرة و90 صاروخا بحسب الإعلام الأوكراني، وشهد الهجوم استخدام صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي القادر على حمل رؤوس نوويّة.

دخان يتصاعد في العاصمة كييف من الهجوم الروسي فجر اليوم (Getty Images)

شنت روسيا هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على كييف أوقع 4 قتلى، فجر اليوم الأحد، بحسب ما أفادت السلطات، بعدما توعّد الرئيس فلاديمير بوتين بالرد على ضربات استهدفت شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة موسكو.

وأفاد صحافيون من وكالة "فرانس برس" بأن دوي انفجارات قوية سُمع على دفعات عدة في العاصمة الأوكرانية في ساعات الفجر الأولى، في هجوم قال سلاح الجو إنه شمل 600 مسيّرة و90 صاروخا.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن شخصين قُتلا في العاصمة وأُصيب العشرات، فيما أفاد حاكم منطقة كييف بأن شخصين قُتلا أيضا هناك.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني عبر "تليغرام" بأنه رصد ما مجموعه "90 صاروخا و600 مسيّرة مختلفة الانواع"، وخصوصا "صاروخا بالستيا متوسط المدى"، موضحا أنه "تم اعتراض 55 صاروخا و549 مسيرة".

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الروس أطلقوا خلال الهجوم صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي القادر على حمل رأس نووية، ما أسفر عن 69 جريحا في العاصمة.

وقال زيلينسكي عبر "تليغرام" إن "3 صواريخ روسية استهدفت منشأة لتزويد المياه، وسوقا احترقت، وعشرات المباني السكنية تضررت، وكذلك عدد من المدارس، وأطلق (فلاديمير بوتين) صاروخه أوريشنيك على بيلا تسيركفا" في وسط أوكرانيا، وأضاف "إنهم مختلون فعلا".

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع الروسية استخدام صواريخ "أوريشنيك" المتوسطة المدى وذات القدرة النووية، وقالت إنها "رد على هجمات أوكرانيا الإرهابية على بنى تحتية مدنية على أراضي روسيا".

ولفتت أيضا إلى أنها استخدمت "صواريخ ’إسكندر’ البالستية الجوية، وصواريخ ’كينجال’ فرط الصوتية والبالستية الجوية، وصواريخ كروز من طراز ’تسيركون’"، إضافة الى مسيّرات.

وأفاد صحافيون في العاصمة الأوكرانية بسماع سلسلة من الانفجارات هزت المباني، وشاهدوا رصاصات خطاطة تخترق السماء المظلمة. كما سمعوا إطلاق نار كثيفا من مضادات أرضية، بدا أنها محاولة لإسقاط مسيّرة كان أزيزها يتردد في أجواء وسط العاصمة.

"بوادر تحضيرات لضربة"

اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، كايا كالاس، أن روسيا "وصلت إلى طريق مسدود في ساحة المعركة، لذا تُرهب أوكرانيا بشن ضربات متعمدة على مراكز المدن".

وأضافت أن "استخدام موسكو لصواريخ ’أوريشنيك’ البالستية المتوسطة المدى، وهي أنظمة مصممة لحمل رؤوس نووية، ليس سوى أسلوب للترهيب السياسي وشكل متهور للابتزاز النووي".

ومن جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن استخدام صاروخ "أوريشنيك "البالستي يعكس "نوعا من الهروب إلى الأمام" من جانب موسكو، ويشكل "مأزق حربها العدوانية".

وبدورها، نددت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، باستخدام روسيا لهذا الصاروخ.

وكان زيلينسكي قد حذّر أمس السبت من احتمال أن تشن روسيا ضربة ضخمة وشيكة، قد تستخدم فيها صاروخها من طراز "أوريشنيك".

وأضاف "نرى بوادر تحضيرات لضربة مركّبة على الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك كييف، تستخدم أنواعا مختلفة من الأسلحة"، من بينها صاروخ "أوريشنيك" متوسط المدى، داعيا السكان إلى "التصرف بمسؤولية" والتوجه إلى الملاجئ في حال انطلاق صافرات الإنذار.

وكذلك أعلنت السفارة الأميركية في كييف في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أنها "تلقت معلومات حول هجوم جوي قد يكون ضخما، يمكن أن يحصل في أي وقت خلال الساعات الـ24 المقبلة".

ونشر الجيش الروسي صاروخ "أوريشنيك"، وهو أحدث صواريخه فرط الصوتية والقادر على حمل رأس نووي، العام الماضي في بيلاروس، الدولة الحليفة لموسكو والمحاذية لـ3 دول أعضاء في الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، هي بولندا وليتوانيا ولاتفيا، فضلا عن أوكرانيا.

وسبق أن استخدمت موسكو هذا الصاروخ مرتين منذ بدأت غزو أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، الأولى كانت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 ضد مصنع عسكري، والثانية في كانون الثاني/ يناير 2026 ضد مركز للصناعات الجوية في غرب أوكرانيا قرب حدود الحلف الاطلسي. وفي الحالتين، لم يكن الصاروخ يحمل رأسا نوويا.

وتوعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برد عسكري على ضربة أوكرانية بمسيرات استهدفت ليل الخميس الجمعة كليّة مهنيّة في منطقة لوغانسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا، أوقعت 18 قتيلا على الأقل وأكثر من 40 جريحا.

ونفت كييف أن تكون استهدفت مواقع مدنية، مؤكدة أنها ضربت وحدة روسية من المسيرات متمركزة في المنطقة.

وطلب زيلينسكي من الأسرة الدولية "الضغط" على روسيا لثنيها عن شن هجوم مماثل، محذرا من أن أوكرانيا "سترد بشكل تام ومتساوٍ على كل ضربة روسية".