24 قتيلا على الأقل بتفجير قطار يقل عسكريين في جنوب غرب باكستان

قُتل 24 شخصا على الأقل، اليوم الأحد، في تفجير استهدف قطارا يقلّ عسكريين في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤول محلي رفيع المستوى.

وأوضح المسؤول، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أن الهجوم الذي وقع في كويتا، عاصمة الإقليم، أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخصا بينهم جنود في الجيش الباكستاني.

وأظهرت صور انتشرت من موقع التفجير عربة قطار محطمة على جانبها، بينما كان أناس يبحثون بين الحطام عن ناجين.

وشوهد أشخاص يحملون ضحايا غارقين في الدماء على نقالات بعيدا عن العربة المنحرفة عن مسارها، بينما كانت قوات الأمن المسلحة تحرس المكان.

وصرح المسؤول بأن القطار الذي كان يقلّ أفرادا من الجيش وعائلاتهم كان متجها من كويتا إلى بيشاور في شمال غرب باكستان.

وأضاف المسؤول أن القطار كان يعبر إشارة مرور في تشامان باتاك بمدينة كويتا "عندما اصطدمت سيارة مفخخة بإحدى العربات، ما أدى إلى انفجار هائل".

وتحطمت النوافذ ودُمرت سيارات مجاورة جراء الانفجار.

وصرح مسؤول آخر بأن أفراد الجيش كانوا مسافرين للاحتفال بعيد الأضحى.

وتُعدّ بلوشستان أفقر مقاطعات باكستان وأكبرها مساحة. وهي متأخرة عن بقية البلاد في جميع المؤشرات تقريبا، بما في ذلك التعليم والتوظيف والتنمية الاقتصادية.

ويتهم الانفصاليون البلوش الحكومة الباكستانية باستغلال موارد الغاز الطبيعي والمعادن الوفيرة في الإقليم من دون أن يعود ذلك بالنفع على السكان المحليين.