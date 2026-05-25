الخارجية الإيرانية: لا اتفاق وشيك ونركز على إنهاء الحرب ومصالحنا

شدد المتحدث باسم الوزارة على أن بلاده لا تملك ضمانات لالتزام الولايات المتحدة بتعهداتها في ظل تغير مواقفها بشكل متكرر، مؤكداً أن طهران تحدد توقيت ردودها على أي اعتداء محتمل وفق ما تراه مناسبا.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية وفريق التفاوض الإيراني إسماعيل بقائي، أن بلاده تعمل على التوصل إلى أفضل الحلول التي تخدم مصالحها الوطنية، مشددا على أن طهران تختار التوقيت المناسب للرد على ما وصفه بالعدو، كما حدث في مراحل سابقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضح أن التركيز في هذه المرحلة لا ينصب على الملف النووي، بل على إنهاء الحرب القائمة، مشيرا إلى عدم وجود ضمانات بشأن التزام واشنطن بتعهداتها، في ظل ما وصفه بتغير مواقفها بشكل متكرر وسريع، ما يدفع بلاده للتركيز على حماية مصالحها.

وأضاف أن التغييرات التي شهدتها المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة جاءت نتيجة وساطات من دول بينها باكستان ودول أخرى، لافتًا إلى تضمين بند يتعلق بوقف العدوان على لبنان ضمن بعض التفاهمات.

وفي السياق ذاته، شدد على أن بلاده على تواصل مع الدول المطلة على مضيق هرمز من أجل ضمان أمنه وحماية مصالح الجميع، مؤكدًا أن أي خطوة عدوانية ستقابل برد إيراني، مع الإشارة إلى أن إغلاق المضيق ناتج عن “العدوان” وليس قرارا منفردا.

واختتم بالقول إنه لا يمكن اعتبار أن التوصل إلى اتفاق بات قريبا، رغم تحقيق بعض التقدم في ملفات محددة، موضحًا أن ذلك لا يعني أن توقيع اتفاق نهائي بات وشيكا، كما نفى وجود نية لفرض رسوم على عبور مضيق هرمز، معتبرا أن أي إجراءات محتملة ستكون مرتبطة بحماية البيئة.

طهران: سنقابل أي تصعيد بإجراءات مماثلة ولن نخضع للتهديد

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم رضائي، إن بلاده تعتمد مبدأ “الإجراء مقابل الإجراء” في التعامل مع الملفات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن التكتيك الذي اتبع خلال الحرب العسكرية كان يقوم على مبدأ “العين بالعين”.

وأضاف رضائي أن من يرغب في التوصل إلى اتفاق عليه الدخول في مفاوضات جدية، في حين أن محاولات الضغط أو “الخداع” لن تحقق نتائج، على حد تعبيره.

وأكد أن إيران لا تخضع لمنطق القوة أو التهديد، مشددا على أن سياساتها ستظل قائمة على الرد بالمثل في مواجهة أي تصعيد.