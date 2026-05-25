تقرير: حرب إيران تعيد تشكيل خريطة المعادن الإستراتيجية والنادرة

أشعلت الحرب على إيران سباقا عالميا على المعادن النادرة والإستراتيجية، بعدما أدى ارتفاع الطلب العسكري واضطراب سلاسل الإمداد إلى قفزات في الأسعار، وسط تحذيرات من تحوّل هذه الموارد إلى عنصر حاسم في موازين القوة الصناعية والجيوسياسية.

أحدثت الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران اضطرابا في سوق المعادن الإستراتيجية والنادرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها وتهديد العديد من الصناعات المرتبطة بها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ارتفعت أسعار المعادن الإستراتيجية في أعقاب نشوب الحرب على إيران، خاصة تلك المستخدمة منها في الصناعات الدفاعية بنسب متفاوتة، مثل التنغستن والجرمانيوم والغرافيت، إضافة إلى الكوبالت والليثيوم واللانثانوم، إثر انخفاض المخزونات وارتفاع الطلب على الصواريخ والأنظمة العسكرية، مثل "توماهوك" و"باتريوت"، إلى جانب صناعة المقاتلات.

وأوضح الخبير الاقتصادي سامي أمين، أن ما يحدث اليوم ليس مجرد ارتفاع عابر في أسعار المعادن النادرة والإستراتيجية، بل هو بداية انتقال العالم من "اقتصاد الطاقة إلى اقتصاد المعادن الإستراتيجية".

وتشمل المعادن الإستراتيجية طيفا واسعا من المعادن المستخدمة في الصناعات العسكرية والتكنولوجية والطاقة، مثل التيتانيوم والتنغستن والكروم والكوبالت، وهي مهمة للاقتصاد والأمن القومي والصناعات الحيوية بشقَّيها؛ المدني والعسكري.

أما المعادن النادرة فهي فئة محددة تضم 17 عنصرا كيميائيا تستخدم في الصناعات المتقدمة، ومن أبرزها النيوديميوم والديسبروسيوم واللانثانوم، التي تدخل في صناعة الرادارات والصواريخ والطائرات المقاتلة والسيارات الكهربائية والمغناطيسات فائقة القوة.

وبحسب أمين، فإن الحرب على إيران كشفت أن القرن الحادي والعشرين لا يدار فقط بالنفط والغاز، بل أيضا بالمعادن الإستراتيجية.

وبيّن أن "الحروب الحديثة أصبحت تستهلك معادن إستراتيجية تدخل في الصناعات العسكرية والتكنولوجية أكثر مما تستهلك من الوقود التقليدي".

سباق المعادن الإستراتيجية

وقال الخبير الاقتصادي إن "الحرب رفعت الطلب العسكري بشكل فجائي على الصناعات العسكرية، فيما تعتمد هذه الصناعات بشكل أساسي على المعادن النادرة".

وأشار أمين إلى أن الحرب على إيران أدت إلى "صدمتين متزامنتين"، تتمثل الأولى في صدمة الطلب العسكري إذ إن الولايات المتحدة وحلفاءها استهلكوا كميات ضخمة من المعدات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي.

وتابع قائلا "هذا يعني نقصا في المخزونات، مما سيضاعف الطلب على المعادن الإستراتيجية".

وأما الثانية فتتمثل في صدمة المخزون الإستراتيجي، إذ بدأت الدول اليوم تتجه نحو مرحلة التخزين الدفاعي للمعادن، بدلا من الاقتصار على شرائها من السوق الدولية، وسط تناقص المخزونات في هذه الأسواق.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، في ظل هذه التطورات، بدأ فعليا التفكير في مخزونات للمعادن الإستراتيجية لتقليل التبعية للصين، التي تهيمن على جزء كبير من عمليات تعدين هذه المعادن وتكريرها عالميا.

وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة عن عدة إجراءات تهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين في المعادن النادرة والمواد الخام الحيوية، في ضوء تقييد بكين صادرات المعادن النادرة ومواد البطاريات.

وذلك بعدما أعلنت وزارة التجارة الصينية، في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فرض قيود جديدة على صادرات المعادن النادرة، أو نقل معدات أو معلومات تتعلق بإنتاجها أو معالجتها، وعزت ذلك إلى "دواعٍ تتعلق بالأمن القومي".

وتنص القيود الجديدة على حصول المصدّرين للمعادن النادرة على "ترخيص تصدير" من الوزارة الصينية المعنية.

تشكيل خريطة المعادن

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي إن الحرب على إيران من شأنها إعادة تشكيل خريطة المعادن النادرة والإستراتيجية "بشكل جذري".

وتابع أمين قائلا "العالم يتجه نحو إعادة هندسة كاملة لسلاسل القيمة المعدنية العالمية، حيث أن هناك انتقالا إلى القومية المعدنية"، فالدول باتت تتعامل مع هذه المعادن كـ"مواد وصناعات سيادية".

إنفوغراف يوضح الهيمنة الصينية على إنتاج المعادن عالميا (Getty Images)

وأشار إلى أن هذه المعادن تحولت إلى أداة "ردع جيوسياسي"، على غرار ما كان عليه النفط في سبعينيات القرن الماضي، حين اعتيد التعامل معه كـ"سلاح"، ووصف المعادن النادرة بأنها باتت "سلاح القرن الحالي".

وبحسب أمين، فإن الصراع العالمي انتقل من الطاقة إلى المعادن، مضيفا أن الحرب على إيران كشفت أن المعادن أصبحت "النفط الجديد للصناعات الدفاعية".

وتشير بعض الدراسات إلى أن تصنيع صاروخ واحد يتطلب عددا من هذه المعادن، وهذا ما تتطلبه كذلك الصناعات العسكرية، فالتيتانيوم يستعمل مثلا في الصواريخ والأسلحة التي تحتاج إلى قوة عالية وأوزان أقل، والمغنيسيوم في السبائك الخفيفة، والكروم في الطلاء ومختلف تقنيات الحماية، والتنغستن في بعض المكونات والتطبيقات العسكرية بهدف تحمل الضغوط والحرارة المرتفعة.

تقدّم الصين

وقال الخبير الاقتصادي إن الصين فهمت مبكرا أن السيطرة على المعادن ليست في السيطرة على المناجم فقط، بل في التكرير والفصل الكيميائي وتصنيع المغناطيسات والتكنولوجيا الصناعية المرتبطة بها.

وتعتمد الصناعات العسكرية الحديثة على مغناطيسات فائقة القوة تُصنع من بعض المعادن النادرة، مثل النيوديميوم والديسبروسيوم، وتستخدم في أنظمة توجيه الصواريخ والرادارات والطائرات المقاتلة والطائرات المسيّرة، إضافة إلى السيارات الكهربائية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما جعل السيطرة على إنتاجها جزءا أساسيا من الصراع الصناعي والجيوسياسي العالمي.

وتابع أمين موضحا "لهذا تسيطر بكين على حوالي 70% من التعدين العالمي لبعض المعادن، وأكثر من 90% من عمليات التكرير والمغناطيسات الأرضية النادرة".

وفي ما يتعلق بمدى مساهمة قيود الصين في إرباك الصناعات الدفاعية، أوضح أمين أن بكين لم تفرض حظرا كاملا على التصدير، بل استخدمت ما يمكن تسميته بالتحكم البيروقراطي الانتقائي.

وبهذا الصدد، ذكر أمين أن بكين اعتمدت "تراخيص بطيئة وموافقات متأخرة وشحنات جزئية، فضلا عن غموض تنظيمي، مما خلق حالة من القلق الإستراتيجي لسلاسل الإمداد".

وأكد أن هذه الإجراءات نتج عنها تضرر عدة صناعات، منها "الدفاع والطيران، وأشباه الموصلات، والسيارات الكهربائية، والروبوتات والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات".

ولفت أمين إلى أن العالم "لم يعد يعيش صراع الطاقة فقط، بل دخل فعليا إلى مرحلة صراع المعادن الإستراتيجية وسلاسل الإمداد الصناعية".

وأوضح أن الدول التي تسيطر على العناصر المرتبطة بالمغناطيسات والكيمياء المعدنية والتكنولوجيا الاستخراجية للمعادن الإستراتيجية، "ستمتلك مفاتيح القوة الصناعية والعسكرية للعقود القادمة".

وختم بالتأكيد على أن القوة العسكرية الحديثة لم تعد تُقاس فقط بحجم الصناعات العسكرية، بل بقدرة الدولة على إعادة تصنيعها بسرعة تحت الضغط الجيوسياسي.