طهران تعيد فتح الإنترنت الدولي بعد انقطاع طويل

صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قرار إعادة فتح الإنترنت الدولي المحجوب منذ الحرب، وأحاله لوزير الاتصالات ستار هاشمي لتنفيذه، بعد خسائر اقتصادية فادحة وإنهاء العمل بـ"بطاقات SIM البيضاء" المخصصة للدبلوماسيين والمشاهير خلال فترة القيود المتكررة.

صادق الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على قرار يقضي بإعادة فتح الإنترنت أمام الوصول الدولي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، أن بزشكيان وافق على القرار الصادر عن اجتماع :هيئة تنظيم الفضاء الافتراضي"، والمتعلق بفتح الإنترنت أمام الوصول الدولي، وأحاله إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذه.

وكانت إيران قد قطعت الوصول إلى الإنترنت الدولي لأكثر من شهر بدءاً من 28 كانون الأول/ ديسمبر 2025، مع اندلاع احتجاجات تحولت إلى تظاهرات مناهضة للنظام على خلفية الأوضاع الاقتصادية.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني ستار هاشمي، في تصريح يوم 26 كانون الثاني/ يناير 2026، إن الخسائر اليومية التي تسبب بها الانقطاع للاقتصاد الإيراني بلغت نحو 34.5 مليون دولار.

ومنذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية في 28 شباط/ فبراير الماضي، تشهد إيران أيضا انقطاعا متكررا، في خدمات الإنترنت الدولي، استمر أكثر من 60 يوما.

وفي ظل القيود المفروضة على الإنترنت، أتاحت السلطات الإيرانية استخدام ما يُعرف بـ"بطاقة SIM البيضاء"، التي توفر وصولا محدودا إلى الإنترنت الدولي لفئات محددة، مثل موظفي البعثات الأجنبية والدبلوماسيين والسياسيين وبعض الصحافيين والشخصيات الفنية والمشاهير، وسط مزاعم عن بيع هذه الخدمة لأطراف أخرى مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وكانت خدمة الإنترنت الدولية قد عُلقت خلال الاحتجاجات الواسعة التي بلغت ذروتها مطلع كانون الثاني/ يناير، ثم قُطعت في 28 شباط / فبراير مع بداية حملة القصف الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ومذّاك، لم يكن بإمكان الإيرانيين الوصول إلا إلى المنصات والمواقع الإلكترونية التابعة للشبكة الوطنية.