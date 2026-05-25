موجز أنباء العالم الإثنين

أعلنت إيران بلسان الناطق باسم خارجيتها، التوصل لتفاهمات مع واشنطن، بينما اشترط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتفاقا مجديا. دعا وزيرا الأمن القوني والمالية الإسرائيليان بن غفير وسموتريتش لضرب بيروت، وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التمسك بالانسحاب.

قالت إيران، اليوم الإثنين، إنها توصلّت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مسائل عدّة، فيما يتواجد وفد منها في قطر للبحث في نقاط مرتبطة باتفاق محتمل لإنهاء الحرب.

ولا يعني ذلك أن الاتفاق بين طهران وواشنطن بات وشيكا، لا سيما في ظلّ استمرار صدور إشارات متضاربة بهذا الشأن منذ يومين.

وصرّح الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، "يجوز القول إننا توصلّنا إلى نتيجة بشأن عدد كبير من المسائل قيد النقاش"، لكن "لا يمكن القول إن الأمر يعني أن إبرام اتفاق بات وشيكا"، متهّما واشنطن بتبديل مواقفها.

ومن جانبه قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، إن أي اتفاق لن يُبرم مع إيرا،ن إلا إذا كان "عظيما ومجديا". وكتب على منصته تروث سوشال أن "الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما ومجديا، وإلا فلن يكون هناك اتفاق".

من جهة أخرى أعدمت إيران، الإثنين، رجلا بعد إدانته بتنفيذ هجمات مسلحة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في كانون الأول/ ديسمبر، وبلغت ذروتها في كانون الثاني/ يناير، وفق ما أعلنت السلطة القضائية.

بن غفير وسموتريتش ولبنان

دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينيان المتطرّفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الإثنين، إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان، مطالبين بتنفيذ ضربات على بيروت، ردا على هجمات حزب الله بمسيّرات.

وفي لبنان أكد الرئيس جوزيف عون أن انسحاب إسرائيل من جنوب البلاد هو مطلب وطني "لا تنازل عنه"، ستعمل الدولة على تحقيقه عبر المفاوضات، التي تستضيف واشنطن أوائل الشهر المقبل جولة جديدة منها.

روسيا وأوكرانيا

قُتل ستة أشخاص، الإثنين، بضربات أوكرانية على منطقتي بلغورود وبريانسك الحدوديتين في روسيا وفي مناطق محتلة، فيما قُتل شخصان بهجوم صاروخي روسي على منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا.

مكة المكرمة

تدفّق أكثر من 1,5 مليون مسلم إلى مكة المكرمة، الإثنين، عشية التوجه إلى مشعر عرفات في ذروة مناسك الحج، وسط درجات حرارة مرتفعة وترقّب إقليمي ودولي لاحتمال التوصل إلى تفاهم ينهي الحرب.

إسطنبول

حذّر زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المحتجز في حبس انفرادي قبالة سواحل إسطنبول، من أي تأخير إضافي في حل النزاع مع السلطات التركية

وقال أوجلان في رسالة نشرها حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، وهو ثالث قوة في البرلمان، والذي زاره وفد منه الأحد، "من المهم بالطبع أن يتم كل شيء على أساس قانوني. ولكن إطالة الانتظار لا ينتج عنها إلا مخاطر. ليس لدينا وقت نضيّعه".

الجزائر

أكد السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، الإثنين، أنّ الحوار مع الجزائر "ضرورة"، داعيا إلى اعتماد "الاحترام" المتبادل بين البلدين، اللذين بدآ في التقارب بعد حوالى عامين من أزمة دبلوماسية.

جنيف

أعلنت أوغندا، الإثنين، تسجيل حالتين جديدتين من الإصابة بفيروس إيبولا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى سبع منذ اكتشاف تفشي الفيروس في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في 15 أيار/ مايو.

ويأتي ذلك غداة إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن رصد أكثر من 900 إصابة مشتبه بها بإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

طوكيو

أصيب نحو عشرين شخصان الإثنين، في مركز تجاري فاخر في وسط طوكيو، بعدما رشّ رجل مادة لم تُحدّد طبيعتها، وفق ما أفاد مسؤولون في الشرطة والإسعاف.

انهيار منجم ذهب

قتل 28 عاملا على الأقل، نصفهم من عائلة واحدة، عندما انهار منجم ذهب غير شرعي في شمال أنغولا، السبت، بحسب تقارير ومسؤولين.