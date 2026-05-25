ناقلات محملة بالنفط والغاز الطبيعي تغادر مضيق هرمز إلى باكستان والصين

بدأت ناقلات غاز ونفط بمغادرة الخليج عبر ممرات بحرية حدّدتها إيران، بعد أشهر من تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز جراء التصعيد العسكري، متجهة إلى الصين وباكستان.

أظهرت بيانات شحن أن ناقلتي غاز طبيعي مسال تغادران مضيق هرمز متجهتين إلى باكستان والصين اليوم، الإثنين، ​في حين غادرت الخليج ناقلة عملاقة محمّلة بنفط خام عراقي متجهة إلى الصين يوم ‌السبت بعد أن ظلت عالقة هناك لما يقرب من 3 أشهر.

وذلك في أعقاب التقييد الكبير لحركة الملاحة في مضيق هرمز منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة الحرب على إيران أواخر شباط/ فبراير، إذ يمرّ من المضيق خُمس إمدادات النفط والغاز المُسال في العالم في الظروف العادية، ما جعل إغلاقه شبه الكامل يضرّ بإمدادات الطاقة حول العالم إلى حد بعيد.

وتعدّ هذه السفن الثلاثة من بين عدد قليل من الناقلات ​العملاقة التي غادرت الخليج هذا الشهر، عبر طريق أمرت إيران السفن باستخدامه. وفي ⁠الأسبوع الماضي، أبحرت 3 ناقلات نفط عملاقة إلى الصين وكوريا الجنوبية محملة بـ6 ملايين ​برميل من النفط الخام.

وأظهرت بيانات شحن من "مجموعة بورصات لندن" وشركة "كبلر" أن ناقلة الغاز الطبيعي ​المسال "فوويريت" تعبر مضيق هرمز اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن تفرغ حمولتها في باكستان غدا الثلاثاء. وحمّلت السفينة التي ترفع علم جزر الباهاما الغاز الطبيعي المسال من ميناء راس لفان في قطر، في 28 آذار/ مارس ​تقريبا.

كما غادرت ناقلة الغاز الطبيعي المسال "الريان" المضيق، محمّلة بشحنة من ميناء راس لفان أيضا. وشوهدت الناقلة ‌آخر ⁠مرة في الخليج في 22 أيار/ مايو، وتشاهد في الوقت الراهن خارج المضيق بين إيران وسلطنة عمان. ووفقا لبيانات "مجموعة بورصات لندن" وشركة "كبلر"، من المتوقع أن تفرغ شحنتها في الصين في 27 حزيران/ يونيو.

ومن ناحية ​أخرى، كشفت بيانات شحن ⁠من "مجموعة بورصات لندن" وشركة "كبلر" أن من المتوقع أن تصل ناقلة النفط العملاقة "إيغل فيرونا"، التي غادرت المضيق يوم السبت، إلى ميناء "نينغبو" في ​شرق الصين يوم 12 حزيران/ يونيو لتفريغ حمولتها.

ووفقا للبيانات، تحمل السفينة التي ​ترفع علم ⁠سنغافورة، والمستأجرة من قبل "يونيبيك" الذراع التجاري لشركة "سينوبك"، أكبر شركة تكرير في آسيا، ما يقرب من مليوني برميل من خام البصرة في 26 شباط/ فبراير تقريبا.