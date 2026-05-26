إيران: إعدام مدان بالعمالة للموساد فجر اليوم

قالت السلطات القضائية إن المُدان كان أحد قادة الموساد في الخارج وحاول تجنيد إيرانيين داخل البلاد، وذكرت أنه خطط لاغتيال حاخام يهودي في إحدى دول الجوار بهدف إلقاء اللوم على إيران، مؤكدة إعدامه فجر اليوم الثلاثاء.

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أُدين بالتجسس لحساب الموساد.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن "غلام رضا خاني شكراب أُعدم بتهمة التعاون مع أجهزة الاستخبارات والتجسس لحساب الكيان الصهيوني"، مضيفا أن المحكمة العليا صادقت على الحكم الصادر بحقه.

وهذه أحدث عملية في سلسلة من الإعدامات نفذتها السلطات الإيرانية، في قضايا تتعلق بالأمن خلال الحرب التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير بسلسلة غارات أميركية إسرائيلية.

ووصف "ميزان أونلاين" شكراب بأنه "أحد قادة عمليات الموساد في الخارج... وكان يسعى لتجنيد أفراد داخل البلاد" للقيام بـ"أعمال مناهضة للأمن" القومي الإيراني.

وأضاف الموقع أنه "في نهاية المطاف، وخلال عملية معقّدة استخدمت فيها تكتيكات الخداع الاستخباراتي، تم استدراج المتهم إلى داخل البلاد واعتقاله"، مشيرا إلى أنه احتُجز لدى أجهزة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإسلامي.

وذكر التقرير أيضا أن جهاز الموساد كلف شكراب "بالسفر إلى إحدى دول المنطقة بهدف تحديد وإعداد الأرضية لاغتيال حاخام يهودي... من أجل اتهام إيران بالقيام بأعمال معادية لليهود".

ولم يتضح في الوقت الحاضر متى تم اعتقال شكراب أو إصدار الحكم بحقه.

وتابع التقرير "أخيرا، وبعد مراجعة القضية... وعقب الإجراءات القانونية وتأكيد الحكم في المحكمة العليا، نُفذ حكم الإعدام بحق المتهم شنقا صباح اليوم".

وتحتل إيران المرتبة الثانية عالميا بعد الصين من حيث عدد الإعدامات المنفّذة، وفق منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.

وأعدمت إيران أمس الإثنين رجلا أُدين بتنفيذ هجمات مسلحة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في مطلع العام، فيما يواجه عشرات المدانين الآخرين خطر الإعدام، وفق منظمات حقوقية.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت الأحد إعدام رجل يدعى مجتبى كيان إثر إدانته بالتجسس، في أول عملية إعدام بهذا التهمة منذ بدء الحرب.