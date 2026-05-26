روبيو يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأميركية

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إمكانية الاتفاق مع إيران رغم الضربات الأميركية لمنع حصار مضيق هرمز، بالتزامن مع محادثات الدوحة، بينما اشترط الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسليم اليورانيوم المخصب أو تدميره الفوري لإتمام الصفقة.

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا، رغم الضربات الأميركية الجديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين.

وأضاف روبيو للصحافيين في جايبور خلال زيارة رسمية للهند: "دارت بعض المحادثات في قطر اليوم، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم. أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام".

وتابع "أعرب الرئيس عن رغبته في التوصل إلى اتفاق. إما أن يعقد صفقة جيدة أو لا يعقد أي صفقة".

وجاءت الضربات في الوقت الذي وصل فيه كبار المفاوضين الإيرانيين إلى الدوحة لحضور أحدث جولة من المحادثات لإنهاء الحرب التي دفعت إيران إلى فرض حصار على مضيق هرمز، الشريان الحيوي لصادرات الطاقة العالمية.

وأكد روبيو للصحافيين أن "المضائق يجب أن تكون مفتوحة"، مضيفا "سيتم فتحها بطريقة أو باخرى، لذا يجب أن تكون مفتوحة".

ووصف روبيو ما يحدث في مضيق هرمز بأنه "غير قانوني وغير مشروع وغير مستدام للعالم وغير مقبول".

يأتي ذلك غداة إعلان الولايات المتحدة أنها شنت هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران، وقوارب تحاول زرع ألغام، ما يعرض وقف إطلاق النار الهش للخطر ويثير الشكوك بشأن احتمال إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.

وقال الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية، تيم هوكينز، في بيان "نفذت القوات الأميركية ضربات دفاعية في جنوب إيران اليوم لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية".

ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن الهجمات سوى أن الأهداف شملت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب تحاول "زرع ألغام".

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية بسماع دوي انفجارات في محيط بندر عباس قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مضيفةأن الوضع في المدينة الساحلية الجنوبية طبيعي والسلطات المحلية تحقق في سبب الانفجارات.

كما أن الآمال بالتوصل إلى اتفاق تلقت ضربة جديدة مع تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بـ"سحق" حزب الله المدعوم من إيران في لبنان. وتطالب إيران بأن يشمل أي اتفاق سلام وقف القتال الدائر في لبنان.

وقال ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه يتوقع من إيران أن تسلم اليورانيوم المخصب لديها إلى الولايات المتحدة لتدميره، أو أن يتم تدميره في مكانه بحضور شهود دوليين.

وكتب ترامب "اليورانيوم المخصب (الغبار النووي) إما سيتم تسليمه على الفور إلى الولايات المتحدة لنقله إلى الوطن وتدميره، أو من الأفضل، بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدميره في مكانه أو في موقع آخر مقبول بحضور لجنة الطاقة الذرية، أو ما يوازيها، كشاهد على هذه العملية والحدث".