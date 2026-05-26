موجز أنباء العالم الثلاثاء: توترات أمنية ومناخية تتصدر المشهد

تصاعدت التوترات الإقليمية والدولية مع شنّ الولايات المتحدة ضربات على مواقع إيرانية، واستمرار الهجمات في لبنان وغزة والسودان، وسط تحركات دبلوماسية وتحذيرات من اتساع رقعة التصعيد.

شنّت الولايات المتحدة ليل الإثنين - الثلاثاء ضربات على مواقع في إيران، للمرّة الأولى منذ أسابيع عدّة، ما يهدد بتقويض الجهود المبذولة لإبرام اتفاق ينهي الحرب الأميركية – الإسرائيلية.

وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عقب الضربات الثلاثاء، أن مضيق هرمز سيعاد فتحه "بطريقة أو بأخرى". وقال إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا.

وأكد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في بيان مكتوب تُلي عبر التلفزيون الرسمي، أن دول المنطقة "لن تكون بعد الآن دروعا" للقواعد الأميركية.

وألحق انفجار أضرارا بناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان، وفق ما أفادت هيئة بريطانية لتتبع حركة الملاحة البحرية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيّرة أميركية دخلت المجال الجوي للجمهورية الإسلامية وأطلق النار على مقاتلة ومسيّرة أخرى اخترقتاه أيضا.

ودعت الصين "الأطراف المعنية" بالحرب إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأميركي للنفط، بأكثر من 5%.

وعلّق القضاء الإيراني عمل هيئة رئاسية أمرت بإعادة خدمة الإنترنت بعد قطعه بصورة شبه كاملة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل دين بالتجسس لحساب جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد).

لبنان

استشهد 11 شخصا على الأقلّ بينهم طفلتان وامرأة بغارة إسرائيلية على بلدة في شرق لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة الثلاثاء، في وقت تواصل تل أبيب هجماتها على جنوب البلاد.

وأصدر الجيش الاسرائيلي إنذار إخلاء غير مسبوق لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، فيما أعلن الحزب عن تصدّيه لقوة إسرائيلية تقدّمت نحو بلدة تشرف على المدينة.

جبل عرفة

تجمّع ألوف المسلمين على جبل الرحمة في صعيد عرفة لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، في ظل درجات حرارة مرتفعة قاربت 45 درجة مئوية وتوتر إقليمي.

غزة/ إسرائيل

استشهد خمسة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيم المغازي في وسط قطاع غزة، على ما أفاد الدفاع المدني ومصدر طبي.

وأعلنت النيابة العامة أنها بصدد توجيه لائحة اتهام إلى المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تساحي برافرمان، على خلفية تحقيق في تسريب معلومات استخبارية سرّية.

السودان

أودت ضربة بمسيّرة نسبت إلى قوات "الدعم السريع" بحياة 14 شخصا أغلبيتهم من النساء، في سوق في بلدة الطينة على الحدود مع تشاد، وفق ما أفاد مصدر حكومي وناج من الغارة.

وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته أن مقاتلين كولومبيين وظّفتهم شركة مقرّها الإمارات تدرّبوا في قواعد عسكرية إماراتية قبل الانتقال إلى السودان لمؤازرة قوات "الدعم السريع" المتهم بارتكاب انتهاكات وفظائع.

الحرب الأوكرانية - الروسية

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استعداد واشنطن للوساطة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بعدما لوّحت موسكو بشن ضربات جديدة على كييف.

تركيا

استخدمت شرطة مكافحة الشغب في تركيا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تجمّع دعا إليه زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل، غداة صدور قرار قضائي بعزله من منصبه.

أميركا/ الهند/ أستراليا/ اليابان

أعلنت الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان التي تشكّل معا مجموعة "كواد"، الثلاثاء عن تعاون جديد في مجالَي الأمن البحري والمعادن الحيوية، في خطوة لإحياء الشراكة بينها، وذلك في أعقاب الخلافات حول الحرب في إيران، فضلا عن الشكوك إزاء مدى التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها التقليديين.

كوريا الجنوبية

أعلنت سيول أن بيونغ يانغ أطلقت عددا من المقذوفات في اتجاه البحر الأصفر، من بينها صاروخ باليستي، فيما أكدت عزمها إطلاق أول غواصة لها تعمل بالدفع النووي في منتصف العقد الثالث المقبل.

أستراليا

أفادت الشرطة الأسترالية بأن مجموعة تضمّ سبع نساء و12 طفلا على صلة بمقاتلي تنظيم "داعش"، عادت إلى أستراليا بعد قضائها سنوات في سورية.

فنزويلا

واصل سجناء في مركز احتجاز في مدينة باريناس في غرب فنزويلا تمردّهم على خلفية تعرّضهم، كما يقولون، للتعذيب وسوء المعاملة، وذلك على رغم إقالة مدير السجن بعد أيام من تولّيه منصبه، في ظل تصاعد الانتقادات لظروف الاحتجاز في البلاد.

بلجيكا

قُتل أربعة أشخاص بينهم طفلان بحادث تصادم "مروع" بين حافلة مدرسية وقطار في شمال بلجيكا، على ما أفادت السلطات.

موجة الحر في أوروبا

تستعد دول في غرب أوروبا ليوم آخر من موجة حر غير اعتيادية في هذه الفترة من العام، فيما أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل سبع وفيات مرتبطة بهذه الظاهرة المناخية التي تنعكس على الحياة اليومية للسكان في وقت تشهد القارة تسارعا في وتيرة الاحترار.

فرنسا

تطلق مؤسّسة باريس للنقد "مونيه دو باري" التي تنتج العملات المعدنية الفرنسية منذ أكثر من ألف عام، قطعة نقدية جديدة تعرف بـ"ماريان الذهبية"، وهي عملة استثمارية من الذهب الصافي تعرف بالسبائك النقدية.