هجمات أميركية على مقرات للحرس الثوري وسط استمرار مباحثات إنهاء الحرب

تتواصل التطورات المتسارعة في الملف الإيراني مع تداخل المسار العسكري والدبلوماسي، إذ تشير تقارير إلى تقدم في محادثات الدوحة بشأن الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة، بالتوازي مع استمرار التوتر الميداني بعد هجمات أميركية على مواقع للحرس الثوري جنوب إيران.

في اليوم الـ88 من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، تتواصل التطورات العسكرية والسياسية بين التصعيد الميداني ومسار التفاوض، وسط مؤشرات على تحركات دبلوماسية في أكثر من اتجاه.

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتحقيق تقدم خلال زيارة وفد إيراني إلى الدوحة بشأن ملف الإفراج عن أصول وأرصدة إيرانية مجمدة، بالتزامن مع مباحثات وصفت بأنها “حساسة” تناولت جوانب من الخلافات بين طهران وواشنطن.

ميدانيا، نقلت وكالة “دانشجو” الإيرانية أن هجوما أميركيا إسرائيليا استهدف فجر الاثنين جزيرة لارك في مضيق هرمز، ما أسفر عن سقوط قتلى من الحرس الثوري، جرى الإعلان عن ثلاثة منهم، في حين أكدت مصادر عسكرية أميركية أن الضربات تأتي في إطار “الدفاع عن النفس” ضد تهديدات إيرانية محتملة.

وفي المقابل، قال مسؤول أميركي إن إيران حاولت استهداف قوات أميركية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية دون وقوع إصابات، بينما شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، على أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ما زال ممكناً خلال أيام رغم استمرار الضربات.

سياسياً، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل إيجابي، مؤكدا أن أي اتفاق سيكون شاملا أو لا اتفاق على الإطلاق، في حين بحث وفد إيراني رفيع في الدوحة مع رئيس الوزراء القطري آفاق التوصل إلى تسوية مع واشنطن.

كما أفادت مصادر مطلعة بأن الوساطة القطرية أسهمت في دفع تفاهمات أولية بشأن ملف الأرصدة الإيرانية المجمّدة، بينما تتركز المباحثات الجارية على ملفات مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، ضمن مساعٍ للوصول إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.