مقتل شخص بهجوم أميركي على قارب بادّعاء تهريبه المخدرات في المحيط الهادئ

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية شن الجيش الأمريكي هجوما على قارب بشرق المحيط الهادئ يشتبه بتهريبه المخدرات، أسفر عن مقتل شخص ونجاة اثنين، ضمن عملية "الرمح الجنوبي" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد عصابات أمريكا اللاتينية.

شنّ الجيش الأميركي، أمس الثلاثاء، هجوما على قارب في شرق المحيط الهادئ، يشتبه بتهريبه المخدرات، ما أسفر عن مقتل شخص، وبقاء اثنين آخرين عالقين في عرض البحر، وفقا لما أفاد به مسؤولون.

وقالت القيادة الجنوبية الأميركية "ساوثكوم" في بيان: "قُتل أحد تجار المخدرات... خلال هذه العملية، ونجا اثنان".

وأضافت أنها "أبلغت خفر السواحل الأميركي على الفور لتفعيل نظام البحث والإنقاذ للناجين".

وجاءت هذه الضربة في أعقاب عشرات الهجمات المماثلة في الأشهر الأخيرة، ما يرفع حصيلة قتلى الحملة العسكرية الأميركية، ضد تجار مخدرات مزعومين في الكاريبي والهادئ إلى 193 على الأقل.

وزعم الجيش الأميركي في منشوره أن القارب المستهدف "تديره منظمات مصنفة إرهابية"، و"يعبر طرقا معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ".

وأظهر مقطع فيديو بالأبيض والأسود وبجودة رديئة أرفق بالبيان المنشور، جزءا من القارب محجوبا بصندوق قبل الضربة، ثم يحدث انفجار كبير يخلف حطاما يتصاعد منه الدخان.

ولم يظهر أي ناجين في مقطع الفيديو.

وشن الجيش الأميركي العملية التي أُطلق عليها اسم "الرمح الجنوبي"، في أوائل أيلول/ سبتمبر، مع إصرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على أن الولايات المتحدة في حالة حرب فعلية مع عصابات مخدرات تنشط انطلاقا من أميركا اللاتينية.

لكن إدارته لم تقدم أدلة قاطعة على تورط القوارب التي تستهدفها بتهريب المخدرات.

ويقول خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية إن الضربات قد ترقى إلى مستوى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، لأنها تستهدف على ما يبدو مدنيين لا يشكلون أي تهديد مباشر على الولايات المتحدة.