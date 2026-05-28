إيران تعلن عبور 26 سفينة من مضيق هرمز خلال 24 ساعة

أوضح بيان للقوات البحرية للحرس الثوري أن 26 سفينة، بينها ناقلات نفط وحاويات وسفن تجارية أخرى، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية.

أعلن الحرس الثوري الإيراني عبور 26 ناقلة نفط وسفينة تجارية مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية، بتنسيق وإذن من القوات البحرية الإيرانية.

وأوضح بيان للقوات البحرية للحرس الثوري أن 26 سفينة، بينها ناقلات نفط وحاويات وسفن تجارية أخرى، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال البيان: "الحصول على الإذن وضمان التنسيق أمرا إلزاميا لحركة المرور في مضيق هرمز، وكما تم الإعلام سابقًا فإن العبور عبر مسارات أخرى سيعتبر انتهاكًا وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل و"مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.