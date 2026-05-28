ارتفاع معدلات الجوع في الولايات المتحدة مقارنة بذروة جائحة كورونا

أعلن الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، الأربعاء، أن عدد الأميركيين الذين يعانون من الجوع هذا العام بات يفوق ما سُجّل خلال ذروة جائحة كوفيد-19.

وأُجري استطلاع، في شباط/ فبراير، شمل نحو 1200 من أرباب الأسر في الولايات المتحدة، سُئلوا عمّا إذا كانوا قد اضطروا إلى الاستعانة بمدخراتهم أو حسابات الطوارئ لتغطية نفقاتهم، أو واجهوا صعوبة في تأمين ما يكفي من الطعام، أو حُرم أطفالهم من وجبات، أو تلقّوا تبرعات غذائية أو مساعدات حكومية لشراء مواد غذائية.

وقال فرع الاحتياطي الفدرالي في نيويورك: "لاحظنا زيادة ملحوظة في انعدام الأمن الغذائي، لا سيما بين الأسر ذات المستوى التعليمي المنخفض والدخل المحدود، والأسر التي لديها أطفال صغار".

وأفاد أكثر من ثلث الأسر، في شباط/ فبراير، بأنها اضطرت إلى سحب أموال من مدخراتها لتغطية نفقاتها، مقارنة بنسبة 21,8% في حزيران/ يونيو 2020.

وقد أثّرت الجائحة سلبا على الاقتصاد العالمي، ودفعت الناس إلى التهافت على شراء السلع من المتاجر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات بشكل عام.

وأفادت 10% من الأسر، في استطلاع هذا العام، بأنها لا تملك ما يكفي من الطعام، أو أن أطفالها لا يحصلون على كامل وجباتهم، مقارنة بنسبة 4% في حزيران/ يونيو 2020.

وقال أكثر من 15% من الأسر إنها تلقت تبرعات غذائية، مقارنة بنسبة 10,6% في حزيران/ يونيو 2020.