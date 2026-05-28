الجيش الأميركي يعلن قتل شخصين في ضربة استهدفت زورقا يشتبه بتهريبه المخدرات

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لأميركا اللاتينية والكاريبي قتل شخصين بشرق المحيط الهادئ باستهداف زورق تهريب مخدرات. ورفعت الضربة حصيلة ضحايا الحملة المثيرة للجدل إلى مئة وخمسة وتسعين قتيلا، وسط تنديد أممي وشبهات قتلٍ تعسفي.

أعلنت القوات الأميركية أنها قتلت شخصين، أمس الأربعاء، في شرق المحيط الهادئ، في إطار مواصلة استهداف زوارق يُشتبه في تهريبها المخدرات، ضمن حملة عسكرية مثيرة للجدل أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص.

وذكرت القيادة العسكرية الأميركية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أن الزورق الذي استُهدف، الثلاثاء، "متورط بعمليات تهريب مخدرات"، مشيرة إلى "مقتل رجلين من تجار المخدرات".

وأدت ضربة مماثلة، الثلاثاء، إلى مقتل شخص، بينما تُرك ناجيان في البحر.

وتنفّذ واشنطن منذ أشهر عدة ضربات في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي، مستهدفة زوارق يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات.

وبلغ إجمالي عدد القتلى بهذه الضربات 195 على الأقل، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" للأنباء.

ولم تقدّم الإدارة الأميركية أدلة دامغة على تورط هذه الزوارق بالتهريب، ما يثير جدلا حول مشروعية هذه العمليات العسكرية.

وندد خبراء ومسؤولون في الأمم المتحدة بهذه الضربات وقالوا إنها قد ترقى إلى مستوى القتل التعسفي.

وذكرت وسائل إعلام أميركية خلال الأسبوع الماضي، أن هيئة رقابية داخلية تابعة للبنتاغون ستُجري تحقيقا في شرعية هذه العمليات.