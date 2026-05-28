المرشد الإيراني الأعلى: الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى إخضاع إيران

قال المرشد الإيراني الأعلى، مجتبى خامنئي، الخميس، في رسالة مكتوبة بُثت عبر التلفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة وإسرائيل، تسعيان إلى زعزعة استقرار طهران.

وأضاف خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ ما قبل توليه منصبه في آذار/ مارس الماضي، أن "خطة العدو العمياء، بعد الحرب المفروضة والضغوط الاقتصادية والحصار السياسي والإعلامي، هي إحداث انقسامات، وتفكك لتعويض الهزائم العسكرية وإخضاع الأمة".

وفي رسالته التي تزامنت مع ذكرى تأسيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، دعا مجتبى خامنئي إلى الوحدة والتلاحم بين الإيرانيين.

وخلف مجتبى خامنئي البالغ 56 عاما والده المرشد الأعلى علي خامنئي الذي اغتيل في 28 شباط/ فبراير في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي أشعلت فتيل الحرب في المنطقة.

يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 شباط/ فبراير حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل و"مصالح أميركية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 نيسان/ أبريل الماضي.

وأعلنت إيران في آذار/ مارس إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأميركي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 نيسان/ أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

والسبت، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.