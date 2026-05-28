غارات أميركية قرب بندر عباس وإيران تعلن استهداف قاعدة أميركية

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي، أن الجيش الأميركي شنّ غارات استهدفت موقعا عسكريا إيرانيا قرب مضيق هرمز، قالت واشنطن إنه شكّل "تهديدا" للقوات الأميركية وحركة الملاحة البحرية في المنطقة.

شهدت منطقة مضيق هرمز، ليل الأربعاء - الخميس، تصعيدا عسكريا بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أفادت تقارير أميركية وإيرانية بتنفيذ هجمات متبادلة قرب مدينة بندر عباس جنوبي إيران.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي، أن الجيش الأميركي شنّ غارات استهدفت موقعا عسكريا إيرانيا قرب مضيق هرمز، قالت واشنطن إنه شكّل "تهديدا" للقوات الأميركية وحركة الملاحة البحرية في المنطقة. وأضاف المسؤول أن القوات الأميركية اعترضت وأسقطت مسيّرات إيرانية قالت إنها كانت تشكل خطرا على القوات الأميركية والملاحة.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي ثلاثة انفجارات شرقي مدينة بندر عباس، بالتزامن مع تفعيل الدفاعات الجوية لعدة دقائق، من دون صدور تفاصيل رسمية بشأن طبيعة الانفجارات.

وصباح اليوم الخميس، نقلت وكالة "تسنيم" عن الحرس الثوري الإيراني إعلانه استهداف "قاعدة جوية أميركية" ردا على الهجوم قرب مطار بندر عباس، مؤكدا أن أي هجمات أميركية إضافية "ستؤدي إلى رد أكثر حسما".

ويأتي هذا التصعيد في ظل التوتر المتواصل بين واشنطن وطهران، رغم استمرار المفاوضات وتبادل الرسائل غير المباشرة بين الجانبين.