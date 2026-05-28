موجز أنباء العالم الخميس

تبادلت واشنطن وطهران اتهامات خرق الهدنة؛ بموازاة غارةٍ إسرائيلية ببيروت، واتهام النيابة الإسرائيلية مستشار نتنياهو بالتسريب. دولياً، نبهت مسؤولة السياسة الخارجية بالأوروبي كايا كالاس من فخٍّ روسي، وتوفي الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي بالرياض.

تبادلت الولايات المتحدة وإيران، الخميس، الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين، وذلك بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب بموجة من الضربات الأميركية الإسرائيلية على طهران.

وأسقط الجيش الأميركي أربع مسيّرات إيرانية، وشن ضربات على قاعدة في جنوب إيران، ليل الأربعاء - الخميس، وردّت طهران باستهداف قاعدة أميركية، في مواجهات هي الأخطر منذ سريان وقف إطلاق النار في الثامن من نيسان/ أبريل.

وقال المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، في رسالة مكتوبة بُثت على التلفزيون الرسمي، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى زعزعة استقرار البلاد.

وندّدت وزارة الخارجية الإيرانية بـ"الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار" من جانب الولايات المتحدة، بعد ضربات أميركية ليلية على بندر عباس في جنوب إيران.

وهدد الحرس الثوري الإيراني بـ"رد حاسم" في حال تجدد الهجمات الأميركية على أراضي إيران، بعد الإعلان عن استهداف قاعدة أميركية، وإطلاق النار على أربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز.

من جهتها، أعلنت الكويت التصدي لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، منددة بالهجمات الإيرانية التي وصفتها بأنها "تصعيد خطير".

وعدّ الجيش الأميركي أن إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيّرة على الكويت، يشكّل "انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على "هيئة مضيق الخليج الفارسي" التي أنشأتها طهران حديثا لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم مرور.

بيروت

أعلنت اسرائيل، الخميس، تنفيذها هجوما "دقيقا" في منطقة بيروت، حيث استهدفت شقة في منطقة الشويفات، وفق ما أفاد مصدر عسكري لبناني، في ثاني هجوم على المنطقة منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار.

وبعد غارات كثيفة فجرا على مناطق عدة في جنوب لبنان، أوقعت 14 شهيداعلى الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، وفق وزارة الصحة، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أنه هاجم "بشكل دقيق في منطقة بيروت"، من دون أن تتضح هوية المستهدف.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندية في صفوفه، الأربعاء، إثر هجوم بطائرة مسيّرة أطلقها حزب الله قرب الحدود مع لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ مطلع آذار/ مارس إلى 24 جنديا.

اتهام جديد لمستشار نتنياهو

أعلنت النيابة الإسرائيلية توجيه اتهام جديد إلى مستشار لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في قضية تسريب معلومات سرية حول الحرب في قطاع غزة.

أوروبا و"الفخّ" الروسي

نبّهت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى ضرورة أن تتجنّب دول التكتل ما وصفته بـ"الفخ" الروسي في ما يتعلق بمناقشاتها الجارية في شأن تعيين وسيط أوروبي للحرب في أوكرانيا.

وحذّر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من "تصعيد خطير" في أوكرانيا، ومن تهديدات موسكو بتكثيف الهجمات، داعيا طرفَي النزاع لمعاودة المفاوضات.

وأعلنت ألمانيا أنها ستنشئ مع هولندا مقر قيادة تكتيكيا مشتركا للقوات في البلطيق على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والمساهمة في ردع روسيا.

فيروس إيبولا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه سيتوجّه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم زملائه في مكافحة تفشي فيروس إيبولا، مبديا ثقته في قدرتهم على مواجهة الفيروس.

كينيا

قُتل ما لا يقل عن 16 شخصا معظمهم تلميذات وأصيب 73 جراء حريق اندلع ليلا في مهجع مدرسة داخلية للفتيات في كينيا، على ما أعلن مصدر في الشرطة، بدون كشف مزيد من التفاصيل.

هجوم في سويسرا

هاجم سويسري في الحادية والثلاثين ثلاثة أشخاص بالسلاح الأبيض، ما أدى إلى إصابتهم بجروح في محطة القطارات في وينترتور قرب زوريخ، قبل أن تلقي قوات الأمن القبض عليه، على ما أفادت الشرطة المحلية.

واشنطن

أعلن الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، الأربعاء، أن عدد الأميركيين الذين يعانون من الجوع هذا العام، بات يفوق ما سُجّل خلال ذروة جائحة "كوفيد-19".

اليمن

توفي الرئيس اليمني السابق، عبد ربه منصور هادي، في العاصمة السعودية، وفق ما أفاد مصدر في الرئاسة اليمنية.

سيدني

وجّهت الشرطة الأسترالية اتهامات إلى امرأة يُشتبه بارتباطها بتنظيم داعش، تشمل الانتماء إلى جماعة إرهابية، والدخول إلى منطقة نزاع معروفة.

عقوبات أميركية جديدة على ألبانيزي

فرضت الولايات المتحدة مجددا عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، التي وجّهت انتقادات لاذعة لإسرائيل، بعدما ألغت محكمة استئناف أمرا قضائيا سابقا حظَرَ هذا الإجراء.

بوليفيا

حذّر الرئيس البوليفي، رودريغو باز، من أن الأزمة التي تهز البلاد منذ شهر تقريبا "تقترب من نقطة الانهيار"، وذلك خلال يوم جديد من الاحتجاجات المطالبة باستقالته.

أميركا تقتل شخصين بالمحيط الهادئ

أعلنت القوات الأميركية أنها قتلت رجلين في شرق المحيط الهادئ، في إطار مواصلة استهداف زوارق يُشتبه في تهريبها المخدرات ضمن حملة عسكرية مثيرة للجدل أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص.

درجات الحرارة العالمية

توقعت الأمم المتحدة أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية "بمستويات قياسية أو شبه قياسية"، خلال فترة 2026 إلى 2030، مرجحة بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط هذه السنوات الخمس مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بأكثر من 1,5 درجة مئوية.

روما

أدرجت وزارة الصحة الإيطالية، روما وفلورنسا وبولونيا وتورينو، عند المستوى الأحمر من سلم الإنذار، وهو الثالث والأعلى، بسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا.

الاتحاد الأوروبي و"تيمو"

فرض الاتحاد الأوروبي، غرامة قدرها 200 مليون يورو (232 مليون دولار) على شركة "تيمو" الصينية للتجارة الإلكترونية، لسماحها ببيع منتجات غير قانونية للمستهلكين الأوروبيين، بما في ذلك ألعاب خطرة للأطفال، وشواحن معطلة.

لندن

تتجه بطالة الشباب في المملكة المتحدة، التي ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة، إلى مزيد من الازدياد ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة، ما يفاقم خطر "ضياع جيل كامل" في البلاد، وفق تقرير نُشر، اليوم الخميس.