تقرير: اتفاق ينتظر موافقة ترامب على مذكرة تفاهم لتمديد وقف النار... واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات

تبادلت أميركا وإيران اتهاماتِ خرق الهدنة بعد إسقاط الجيش الأميركي مسيّراتٍ وقصفه قاعدةً بـبندر عباس، وردّ طهران باستهداف قاعدةٍ أميركية. وهدَّد الناطق باسم الخارجية إسماعيل بقائي، والمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، بالرد والدفاع عن سيادة البلاد.

تبادلت الولايات المتحدة وإيران، الخميس، الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين، وذلك بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب، بموجة من الضربات الأميركية الإسرائيلية على طهران، فيما أورد تقرير أن الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا إلى اتفاق، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تنتظر موافقة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، النهائية.

وأورد موقع "أكسيوس" أن "المفاوضين الأميركيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم، لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما"؛ كما تتضمن التزاما إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أنها تنتظهر موافقة نهائية من ترامب.

وأسقط الجيش الأميركي أربع مسيّرات إيرانية، وشن ضربات على قاعدة في جنوب إيران، ليل الأربعاء الخميس، وردت طهران باستهداف قاعدة أميركية، في مواجهات هي الأخطر منذ سريان وقف إطلاق النار في الثامن من نيسان/ أبريل.

وأعلن مسؤول أميركي، أنه تم إسقاط أربع مسيّرات هجوميّة "شكلت تهديدا حول مضيق هرمز"، مضيفا أن القوات الأميركية "قصفت أيضا محطة تحكم أرضية إيرانية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة"، ومؤكدا أن هذه الأعمال العسكرية كانت "مدروسة ودفاعية بحتة وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار".

ونددت إيران بـ"الانتهاكات" الأميركية المتواصلة لوقف إطلاق النار"، مستنكرة تحديدا "الغارات الجوية التي استهدفت جنوب البلاد خلال الأيام الأخيرة". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، إن إيران "ستتخذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن سيادتها الوطنية"، منتقدا "خطاب التهديد الصادر عن مسؤولين أميركيين ضد إيران وعدد من دول المنطقة".

وهدد الحرس الثوري الإيراني، الخميس، بـ"رد حاسم" في حال تجدد الهجمات الأميركية على أراضي إيران.

من جهته، قال المرشد الإيراني الأعلى، مجتبى خامنئي، في رسالة مكتوبة بُثت على التلفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة وإسرائيل، تسعيان إلى زعزعة استقرار البلاد.

ويزعزع هذا التصعيد الأخير الجهود الجارية للتفاوض على إنهاء الحرب، فيما أعلنت الكويت، حليفة الولايات المتحدة، التصدي لهجمات بالصواريخ والمسيّرات، في ما وصفته بأنه "تصعيد خطير".

