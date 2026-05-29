ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران.. "سأجتمع الآن في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، سلسلة مواقف وتصريحات بشأن إيران ومضيق هرمز، أكد فيها أن على طهران أن توافق على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية "أبدا"، مشددا على أن هذا الشرط أساسي في المرحلة المقبلة.

وقال ترامب إن الحصار البحري سيرفع "الآن"، وإن مضيق هرمز يجب أن يُفتح فورا أمام الملاحة البحرية دون فرض أي رسوم مرور في الاتجاهين، مضيفا أن السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار الذي "سيُرفع الآن" يمكنها البدء بعملية العودة إلى أوطانها.

وأشار إلى أن جميع الألغام البحرية، إن وُجدت، ستُزال، قائلا إن الولايات المتحدة فجّرت العديد منها، وإن على إيران أن تتولى استكمال الإزالة الفورية لما تبقى منها.

وأضاف ترامب أن "الغبار النووي المدفون في أعماق الأرض" سيتم استخراجه، من دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل بشأن هذه العبارة.

كما أكد أنه "لن يتم تبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر"، معلنا في الوقت ذاته أنه سيتوجه إلى غرفة العمليات لاتخاذ "القرار النهائي".

وتأتي تصريحات ترامب في ظل التوتر المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، والتطورات الأخيرة المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز والملف النووي الإيراني.