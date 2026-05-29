زيلينسكي يقول إن روسيا تُعِدّ لـ"ضربة جديدة واسعة النطاق"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن روسيا تُعِدّ لـ"ضربة جديدة واسعة النطاق" ضد بلاده، ودعا السكان إلى اتّخاذ تدابير لحماية أنفسهم.

وحضّت روسيا بالفعل الدبلوماسيين الأجانب على مغادرة كييف، وقال زيلينسكي، في رسالة عبر منصة للتواصل الاجتماعي: "لدينا معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا تُعِدّ لضربة جديدة واسعة النطاق. رجاءً، انتبهوا إلى إنذارات التحذير من الغارات الجوية، واحموا أنفسكم".

وتابع زيلينسكي: "تعمل أجهزتنا بكفاءة، وهي على أهبة الاستعداد. القوات الجوية وسائر المدافعين عن أجوائنا سيكونون في حالة تأهّب، وفي مراكزهم على مدار الساعة، كما هي الحال دائمًا".

وتهدّد روسيا بتصعيد هجماتها على أوكرانيا منذ أيام، ردًّا على ضربة أوكرانية أسفرت، بحسب موسكو، عن مقتل 21 شخصًا في مدرسة بالأراضي الأوكرانية المحتلة.

ويأتي هذا التحذير الأوكراني في وقت تشهد فيه الحرب تصعيدا متواصلا، عقب حادثة اختراق مسيّرة روسية المجال الجوي الروماني وتحطمها فوق مبنى سكني، ما أثار توترا بين موسكو وبوخارست وردود فعل واسعة من حلف شمال الأطلسي ودول غربية.

كما تتبادل روسيا وأوكرانيا هجمات مكثفة بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وسط تحذيرات من اتساع نطاق المواجهة وتداعياتها على الأمن الأوروبي.