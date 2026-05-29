فرنسا تفتح مسارا قضائيا بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق ناشطي "أسطول الصمود"

وزير الخارجية الفرنسي يحيل إلى القضاء ملف مزاعم سوء معاملة ناشطين فرنسيين شاركوا في "أسطول الصمود"، بعد تقرير تحدث عن عنف جنسي وضرب وإهانات خلال احتجازهم في إسرائيل.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الجمعة، إحالة قضية سوء المعاملة التي تعرّض لها مواطنون فرنسيون شاركوا في "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة، خلال احتجازهم في إسرائيل، إلى القضاء الفرنسي.

وجاء ذلك بعدما تلقى بارو تقريرا من القنصل العام الفرنسي في تركيا تضمن معطيات وشهادات عن الانتهاكات التي تعرض لها ناشطون فرنسيون عقب اعتراض الأسطول واحتجاز المشاركين فيه.

وقال بارو، في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر"، إن التقرير أشار إلى وقائع تشمل "عنفا جنسيا وتعريضا للبرد والاعتداء بالضرب، إضافة إلى إهانات متكررة بحق رعايا فرنسيين"، مشددا على أن هذه الوقائع "يمكن عدّها جنايات".

وأضاف أنه قرر "إحالة الملف على المدعية العامة للجمهورية" للنظر في هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

وكان بارو قد أعلن، السبت الماضي، منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من دخول الأراضي الفرنسية، وذلك عقب نشر الأخير مقطع فيديو يظهر ناشطين من "أسطول الصمود" راكعين وأيديهم موثقة أثناء احتجازهم في جنوب إسرائيل بعد اعتراضهم في البحر.

وأثارت تلك المشاهد موجة استنكار دولية، حيث حاول بن غفير استفزاز الناشطين خلال عمليات التنكيل بهم إثر اعتقالهم، فيما دعت عدة دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إسرائيل وعلى بن غفير على خلفية طريقة التعامل مع الناشطين.

وكان نحو 50 قاربا تقل مئات الناشطين الداعمين للفلسطينيين، بينهم 37 فرنسيا، قد أبحرت من تركيا في 14 أيار/ مايو الماضي، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وقبل إعلان بارو إحالته القضية إلى القضاء، أعلنت محاميات يمثلن المشاركين الفرنسيين في الأسطول عزمهن التقدم بدعوى قضائية بشأن "العنف الذي تعرّض له أعضاء الأسطول"، بما يشمل "الإهانات والعنف والاغتصاب وأعمال التعذيب".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت الأسبوع الماضي ترحيل نحو 430 ناشطا أجنبيا شاركوا في "أسطول الصمود" بعد اعتراضه في المياه الدولية واحتجاز ركابه، ومنعهم من التقدم نحو قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة متواصلة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.