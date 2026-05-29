قاليباف: إيران لا تثق بالأقوال والأفعال وحدها هي المقياس

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من خلال تغريدة على "إكس" إن طهران لا تثق بالضمانات أو التصريحات الصادرة عن الطرف المقابل، معتبرا أن "السلوك والأفعال وحدها هي المعيار"، وأضاف أن إيران "لن تتخذ أي خطوة..."

تواصلت، اليوم الجمعة، التصريحات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة بشأن المفاوضات الجارية والتطورات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز، وسط تقارير تتحدث عن اقتراب الطرفين من التوصل إلى تفاهم جديد.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من خلال تغريدة على "إكس" إن طهران لا تثق بالضمانات أو التصريحات الصادرة عن الطرف المقابل، معتبرا أن "السلوك والأفعال وحدها هي المعيار"، وأضاف أن إيران "لن تتخذ أي خطوة ما لم يبادر الطرف الآخر بذلك أولا".

وأكد قاليباف أن بلاده "لا تكسب الامتيازات عبر المفاوضات بل عبر الصواريخ"، مشددا على أن "المنتصر في أي اتفاق هو من يكون جاهزا بشكل أفضل للحرب في اليوم التالي من الاتفاق".

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها تواصل فرض الحصار على إيران، مشيرة إلى أنها أعادت توجيه 115 سفينة حتى الآن لضمان الالتزام بالإجراءات المتخذة.

ومن جهتها، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن القائد العام للحرس الثوري قوله إن إيران ستسعى إلى "كسر الحصار عبر المفاوضات"، مضيفا أنه "إذا لم يتحقق ذلك فسيكون عبر التحرك المباشر".

وفي مؤشر على استمرار حركة الملاحة في المنطقة، أفاد التلفزيون الإيراني بأن 24 سفينة تمكنت من عبور مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالتنسيق مع بحرية الحرس الثوري.

اقتصاديا، تراجعت العقود الآجلة لخامَي برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 2%، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، وسط تفاؤل في الأسواق بإمكانية اقتراب واشنطن وطهران من التوصل إلى اتفاق.

وكانت مصادر قد أفادت لـ"رويترز" بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا، أمس الخميس، إلى تفاهم يقضي بتمديد وقف إطلاق النار بينهما ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يوافق عليه بعد، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الصياغة النهائية للاتفاق لم تُستكمل حتى الآن.