كيف يردّ الناتو على اختراق المجال الجوي الروماني؟

رغم تحميل الناتو روسيا مسؤولية الحادثة في رومانيا، فإن الحلف يُرجّح أن يلجأ إلى المادة الرابعة للتشاور وتعزيز الردع، بدلا من تفعيل المادة الخامسة الخاصة بالدفاع المشترك.

في ظلّ استبعاد لجوء حلف شمال الأطلسي إلى تفعيل المادة الخامسة الخاصة بالدفاع المشترك، فإن ردّه على حادثة اختراق مسيّرة للمجال الجوّي الروماني سينحصر على الأغلب باللجوء إلى المادة الرابعة التي تقتضي التشاور في ما بين أعضائه لتحديد خطوات من شأنها تعزيز الردع باعتباره المحدِّد الأساس لعمل الحلف.

وتنص المادة الخامسة على أن أيّ هجوم مسلح ضدّ دولة عضو في الحلف يُعّد هجوما على جميع الأعضاء.

ويؤكد الحلف أن هذه المادة "تشكّل أساس جميع أنشطة الناتو الأوسع في مجال الردع والدفاع، بما في ذلك المناورات العسكرية ونشر القوات الدائمة".

لكن هذه المادة لم تُفعّل سوى مرة واحدة في تاريخ الحلف الممتدّ لـ77 عاما، وذلك عقب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. وحتى الآن، لا توجد مؤشرات إلى إمكانية تفعيلها بعد إصابة طائرة مسيّرة لمبنى سكني في رومانيا.

مع ذلك، فإن امتداد تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي دفعه إلى الردّ بطرق محسوبة.

فبداية، عبّر حلف شمال الأطلسي على لسان المتحدثة باسمه عن تضامنه مع إحدى دوله الـ32، ثم تواصل أمينه العام مارك روته مع الرئيس نيكوسور دان.

وحمّل الحلف روسيا المسؤولية، واصفا سلوكها بـ"المتهوّر"، ومتعهدا بحماية أراضيه وتعزيز قدراته الدفاعية على الجناح الشرقي.

وفي مرحلة ثانية، يمكن عقد "مشاورات" طارئة بموجب المادة الرابعة، في حال طلبت الدولة المعنية ذلك.

ويعدّ اللجوء إلى المشاورات خطوة أدنى بكثير من تفعيل المادة الخامسة، علما أن الحلف يؤكد أن لها آثارا حقيقية.

ففي العمل الدبلوماسي، لكل كلمة وزنها، فيما يمكن روسيا التمييز بوضوح بين مستويات الردّ المختلفة، وفق مسؤولين في بروكسل، يرون أن تفعيل المادة الرابعة يمثّل خطوة إضافية تتجاوز بيانات الإدانة.

وتنص هذه المادة على أن "يتشاور (الحلفاء) كلّما رأى أحدهم أن سلامة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه مهدّد".

ويقول مسؤولون إن روسيا تأخذ هذا النوع من التحرّك في الحسبان، كونه ساهم في الماضي في تعديل سلوكها.

سوابق المادة الرابعة

دُعي إلى مشاورات بموجب المادة الرابعة تسع مرات في تاريخ الحلف، ثلاث منها خلال الحرب الروسية على أوكرانيا.

وجرى تفعيل هذه المادة مباشرة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022، ثم مرّتين في أيلول/سبتمبر 2025، عندما توغّلت طائرات مسيّرة روسية في بولندا، ثمّ حينما انتهكت طائرات مقاتلة روسية المجال الجوي لإستونيا.

وغالبا ما تؤدي هذه المشاورات المغلقة إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى تعزيز قدرة الحلف على الردع، وهي إحدى الركائز الأساسية للمنظمة التي تأسّست في العام 1949.

وأفضى اجتماع المادة الرابعة الذي طلبته بولندا في أيلول/سبتمبر 2025 إلى إطلاق عملية "الحارس الشرقي" (Eastern Sentry) لتعزيز الجناح الشرقي للأطلسي.

وشهدت العملية مساهمة الدول الأعضاء بـ"قدرات وأصول إضافية لتعزيز الردع والدفاع"، بحسب القيادة العليا لقوات الحلف في أوروبا، بما في ذلك "مزيد من الطائرات المقاتلة والمروحيات وطائرات النقل وأنظمة الدفاع الجوي وطائرات المراقبة والفرقاطات".

وعلى رغم أن عملية "الحارس البلطيقي" (Baltic Sentry) التي أُقرّت في كانون الثاني/يناير 2025 لم تأتِ عقب مشاورات المادة الرابعة، فإنها اعتُبرت أيضا رسالة ردع موجهة إلى موسكو بعد أعمال تخريب نُسبت إلى روسيا في بحر البلطيق.