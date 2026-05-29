واشنطن تهدد بفرض عقوبات على عُمان إذا تعاونت مع إيران في إدارة هرمز

هدد وزير الخزانة الأميركي، بفرض عقوبات على سلطنة عمان إذا تعاونت مع إيران في تحصيل رسوم مرور بمضيق هرمز، مؤكدا رفض واشنطن لهذه الخطوة. وتزامن ذلك مع تهديد ترامب بعواقب وخيمة، وعقوبات أميركية على هيئة إيرانية جديدة لإدارة المضيق.

هدد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الخميس، بفرض عقوبات على سلطنة عمان، حليفة الولايات المتحدة، إذا تعاونت مع إيران في إدارة مضيق هرمز.

وقال بيسنت: "لن تتسامح حكومة الولايات المتحدة مع أي محاولة لإنشاء نظام رسوم عبور في مضيق هرمز".

وأضاف أنه "يجب على سلطنة عمان، على وجه الخصوص، أن تعلم أن وزارة الخزانة الأميركية ستلاحق بلا هوادة أي جهة متورطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تنفيذ رسوم العبور في المضيق، وأن أي شريك متواطئ سيتعرض للعقوبات".

وفي اليوم السابق، فاجأ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجميع، بتهديده خلال اجتماع لحكومته بـ"نسف" سلطنة عمان، بينما تساءل مراقبون ما إذا كان يقصد إيران.

وقال ترامب إن على عُمان أن "تحسن التصرف"، وإلا فإننا "سننسفهم"، وقد أعادت وزارة الخارجية نشر تصريحاته.

وجاء تصريح الرئيس الأميركي، ردا على سؤال بشأن إمكانية إدارة إيران وعمان المضيق الذي تطلان عليه، وهو سيناريو رفضه.

وقال ترامب لصحافيين خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض "كلا، المضيق سيكون مفتوحا للجميع".

وتابع "إنها مياه دولية، وعُمان ستحسن التصرف مثل الجميع، وإلا فسيتعين علينا نسفهم. يفهمون ذلك وسيكونون على ما يرام".

وبعد ساعات، أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على "هيئة مضيق الخليج الفارسي" التي أنشأتها طهران حديثا لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم مرور.

وهددت وزارة الخزانة التي تقود عملية فرض العقوبات، بفرض عقوبات على الأفراد والمنظمات التي تدفع رسوما لإيران لعبور المضيق أيضا.