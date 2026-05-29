"الحوثي": أسقطنا مسيرة أميركية في مأرب وسط اليمن

قالت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، إنها أسقطت طائرة أميركية مسيرة من طراز "إم كيو 9"، أثناء قيامها بمهام عدائية في محافظة مأرب.

وذكرت قناة المسيرة، الفضائية التابعة للحوثيين، أن "الدفاعات الجوية التابعة للجماعة تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة أميركية متطورة من نوع إم كيو 9، أثناء قيامها بمهام عدائية وخرقها السافر للسيادة الوطنية في محافظة مأرب".

وأضافت القناة، أن "الإعلام الحربي للجماعة سيعرض خلال الساعات القادمة مشاهد حية توثق لحظات الرصد والاصطياد، وعملية وقوع حطام الطائرة الأميركية".

وحتى الساعة 19:00 (ت.غ) لم يصدر تعليق من الولايات المتحدة بشأن إسقاط الطائرة المسيرة.

وأواخر مارس/آذار الماضي، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة دعما لطهران في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مهددة في نيسان/ أبريل الماضي، بتوسيع عملياتها العسكرية حال استئناف الحرب التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير الماضي، وسط مخاوف من تصعيد قد يهدد الملاحة في مضيق باب المندب.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران لإنهاء الحرب، فرضت واشنطن منذ 13 نيسان/ أبريل الماضي، حصارا على الموانئ الإيرانية، وردت طهران بتقييد الملاحة في مضيق هرمز، وسط مخاوف من انهيار الهدنة السارية منذ 8 نيسان/ أبريل الماضي، والتي تم التوصل إليها بعد أكثر من شهر من الحرب.