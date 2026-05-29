7 ملايين شخص في جنوب السودان بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة

قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن أكثر من سبعة ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة في جنوب السودان، أي نحو نصف سكان هذا البلد الذي ما زال يعاني من تبعات الحرب الأهلية.

وندّد برنامج الأغذية العالمي بـ"وضع مقلق" في الدولة التي انفصلت عن السودان عام 2011، وأوضح أن المنظمة الأممية "تسابق الوقت" لتعزيز استجابتها.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان، موتينتا تشيموكا، في تصريح للصحافة في جنيف، خلال اتصال بالفيديو من مدينة بور في ولاية جونقلي وسط جنوب السودان: "نحن نتحدث عن 7.2 ملايين شخص هم بحاجة ماسّة وعاجلة إلى المساعدات الغذائية".

وأشار برنامج الأغذية العالمي، في بيان متزامن، إلى أن "الوضع حرج ويتطلب تدخلاً فورياً لإنقاذ الأرواح، لأن الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة في خطر".

وحذّر البرنامج، الجمعة، من أن مئات الآلاف من سكان ولاية جونقلي يواجهون "جوعاً وسوء تغذية كارثيين"، من بينهم 12 ألفاً يُعدّون حالياً في حالة انعدام حاد للغاية للأمن الغذائي.

وأعربت تشيموكا عن قلقها، خصوصاً إزاء "الارتفاع الكبير في حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة، والأمهات المُرضعات".