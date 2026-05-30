طبيب ترامب: "الرئيس مؤهل بالكامل لأداء مهامه"

المذكرة الطبية: "يتناول ترامب الذي سيبلغ 80 عامًا الشهر المقبل، ثلاثة أدوية، اثنان مخصصان للتحكم في الكوليسترول بالإضافة إلى الأسبرين للوقاية من أمراض القلب".

قال طبيب دونالد ترامب إنه يتمتع "بصحة ممتازة" وفق مذكرة صدرت مساء الجمعة بعدما خضع الرئيس الأميركي البالغ 79 عامًا لفحص طبي روتيني في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وهذا الفحص الطبي هو الثالث الذي يخضع له ترامب منذ عودته إلى منصبه العام الماضي، ويأتي عقب تكهنات متزايدة بشأن معاناته مشكلات صحية، خصوصًا بعد ظهور كدمات على يديه.

وفي ما يخص ذلك قالت المذكرة إن "الكدمات تتوافق مع تحسس طفيف في الأنسجة الرخوة مرتبط بالمصافحة المتكررة في سياق استخدام الأسبرين للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية".

وبحسب طبيب ترامب، الكابتن في البحرية الأميركية، شون باربابيلا، "ما زال مؤهلاً تمامًا للقيام بكل واجبات القائد الأعلى ورئيس البلاد.. ويتمتع بصحة ممتازة، ويظهر قوة في وظائف القلب والرئتين والجهاز العصبي والوظائف البدنية عمومًا".

وتابع أنه "تم تقديم استشارات وقائية، منها إرشادات حول النظام الغذائي وتوصية بتناول جرعة منخفضة من الأسبرين وزيادة النشاط البدني والاستمرار في فقدان الوزن".

وتقدم المذكرة الواقعة في ثلاث صفحات لمحة عامة عن الفحص البدني والاختبارات التشخيصية التي خضع لها ترامب في مستشفى "والتر ريد" قرب واشنطن الثلاثاء.

وبحسبها يتناول ترامب الذي سيبلغ 80 عامًا الشهر المقبل، "ثلاثة أدوية، اثنان مخصصان للتحكم في الكوليسترول بالإضافة إلى الأسبرين للوقاية من أمراض القلب".