موجز أنباء العالم السبت: إيران ولبنان في الواجهة وتحركات أميركية في ملفات دولية عدة

تصاعدت التطورات في الشرق الأوسط مع تشدد أميركي تجاه إيران واستمرار التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وسط تحركات إقليمية ودولية متسارعة في عدد من الملفات والقضايا.

أكدت الولايات المتحدة، السبت، أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب على إيران، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه، وذلك بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب التي طالت الشرق الأوسط وهزت الاقتصاد العالمي.

وكان البيت الأبيض قد أفاد بأن ترامب على وشك اتخاذ قرار بشأن اتفاق مع إيران، بعد أسابيع من التصريحات والتقارير المتضاربة بشأن المفاوضات الجارية بوساطة باكستانية مع دخول قطر على الخط.

لكن ترامب لم يتخذ أي قرار بعد اجتماع عقده الجمعة مع مساعديه واستمر ساعتين في غرفة العمليات في البيت الأبيض.

لبنان

أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكريين اثنين بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كانا يستقلانها قرب مدينة النبطية في جنوب لبنان، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 نيسان/ أبريل.

وشنّت إسرائيل غارات على عشرات القرى في جنوب لبنان تزامنا مع إصدارها إنذارات إخلاء لأكثر من عشر قرى، غداة إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتاياهو توسيع قواته توغّلها في العمق اللبناني.

وجاء ذلك فيما أعلن حزب الله توسيع هجماته وإطلاق قذائف صاروخية على كريات شمونة وصفد ونهريا في شمال إسرائيل.

العراق

أكّدت كتائب حزب الله العراقية، وهي فصيل مسلّح موال لإيران، استمرار عملها العسكري، في وقت تواجه بغداد ضغوطا أميركية متزايدة لضبط سلاح فصائل تصنفها واشنطن إرهابية.

أميركا/ ناتو/ الصين

اتّسم خطاب وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بنبرة متوازنة تجاه الصين خلال منتدى حوار شانغريلا المخصّص لبحث القضايا الدفاعية، إذ أكد أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق "توازن مستقرّ" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يخدم مصالحها ومصالح حلفائها، ولو أنه أشار إلى "قلق مشروع" إزاء الحشد العسكري الصيني.

ووجّه هيغسيث انتقادات جديدة لحلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوروبا، محذّرا من مواجهة الدول التي لا تزيد إنفاقها الدفاعي بشكل كاف "تغييرا واضحا في طريقة تعاملنا معها".

الحرب الروسية – الأوكرانية

استهدفت مسيرات أوكرانية ناقلة نفط ومستودعا نفطيا في جنوب روسيا، ما أدى إلى اندلاع حرائق من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت موسكو.

ألمانيا

أوقِفت الرحلات الجوية لمدة نحو ساعة في مطار ميونخ بعد الاشتباه برصد طائرات مسيّرة، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة وإدارة المطار.

إيبولا

وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى بونيا، عاصمة مقاطعة إيتوري، بؤرة تفشي وباء إيبولا المتسارع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الصين/ كندا

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال زيارة إلى أوتاوا إن المحادثات الرفيعة المستوى بين الصين وكندا في شأن القضايا السياسية والأمنية ستُستأنف، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية، في مؤشر إضافي إلى تحسّن العلاقات بين الجانبين.

صحة ترامب

قال طبيب دونالد ترامب إنه يتمتع "بصحة ممتازة" وفق مذكرة صدرت مساء الجمعة بعدما خضع الرئيس الأميركي البالغ 79 عاما لفحص طبي روتيني في وقت سابق من هذا الأسبوع.

الاتحاد الأوروبي

يستعد الاتحاد الأوروبي الذي يبدي قلقا إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.

روسيا/ أرمينيا

أعلنت روسيا استدعاء سفيرها لدى أرمينيا "للتشاور" في مسألة تنامي علاقات يريفان مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس فلاديمير بوتين لها من الاستدارة نحو بروكسل.

أميركا/ المكسيك

عقدت الولايات المتحدة والمكسيك جولة أولى من المفاوضات وصفتها مكسيكو بأنها "إيجابية"، ركزت على مراجعة الاتفاق التجاري بين البلدين، وهي خطوة بادر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

أميركا/ كوبا

اجتمع ضباط كبار أميركيون وكوبيون في خليج غوانتانامو في كوبا، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تدهورا بسبب تهديد الرئيس دونالد ترامب بالسيطرة على الجزيرة الشيوعية.

بورما/ الهند

وصل رئيس بورما مين أونغ هلاينغ إلى الهند في أول زيارة خارجية له منذ تولّيه منصبه المدني، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

أفغانستان

قُتل 20 شخصا من بينهم 12 طفلا في حادث انقلاب شاحنة في شرق أفغانستان، بحسب ما أفادت السلطات المحلية في حصيلة جديدة.

فيتنام

أعلنت فيتنام أنها ستفرج عن نحو 10 آلاف سجين، بينهم أجانب، لمناسبة الانتخابات البرلمانية التي جرت حديثا.

هجوم أميركي ضد تهريب المخدرات

شنّ الجيش الأميركي هجوما على قارب في شرق المحيط الهادئ يشتبه بتهريبه المخدرات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال، وفق ما أفاد مسؤولون.

البرازيل

خلصت لجنة تحقيق خاصة إلى أن الرئيس البرازيلي الأسبق جوسيلينو كوبيتشيك الذي توفي عام 1976، لم يمت نتيجة حادث سير بسيط، بل اغتالته الديكتاتورية العسكرية في ذلك الوقت.