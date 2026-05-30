هيومن رايتس تحذر اليابان من المساس بالحريات باسم الأمن

البرلمان الياباني أقر، الأربعاء الماضي، قانونًا لإنشاء مجلس استخبارات وطني يهدف إلى تعزيز أنشطة جمع المعلومات الحكومية.

حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم السبت، حكومة رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، على ضمان توافق قوانين مكافحة التجسس وتسجيل العملاء الأجانب التي تعتزم سنّها مع معايير حقوق الإنسان المحلية والدولية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت المنظمة، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى تاكايتشي في نيسان/ أبريل الماضي، إن هذه التشريعات يجب ألا تنتهك الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور الياباني والقانون الدولي، وفي مقدمتها حرية الفكر والضمير والتعبير وسائر أشكال إبداء الرأي.

وتُعرف تاكايتشي بمواقفها المحافظة في القضايا الأمنية، وتعهدت منذ توليها منصبها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتعزيز القدرات الاستخباراتية لليابان.

وكان البرلمان الياباني قد أقر، الأربعاء الماضي، قانونًا لإنشاء مجلس استخبارات وطني يهدف إلى تعزيز أنشطة جمع المعلومات الحكومية.

ونقلت "كيودو" عن المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، قولها إنه "ندرك أن حماية الأمن القومي والتصدي للنفوذ غير القانوني للمال في السياسة أمران مهمان لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في البلاد وحمايتها، لكن يتعين على حكومتكم اتباع نهج يحترم الحقوق".

وأضافت المنظمة أن ذلك يعني "ضمان توافق أي إجراءات قد تحد من حقوق الإنسان سعيًا لتحقيق أهداف الأمن القومي مع مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب".

وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أن أي قيود ينبغي أن تكون "غير تمييزية، وتخضع لرقابة هيئة مستقلة" لتقييم الأضرار المحتملة ومنعها.

واستشهدت المنظمة بما وصفته بتعرض "عدد من الدول" التي سنت تشريعات مماثلة لانتقادات من هيئات محلية وإقليمية ودولية معنية بحقوق الإنسان، بسبب عدم امتثال تلك القوانين للمعايير ذات الصلة.