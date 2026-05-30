واشنطن تعيد تحديد دور توم براك في الملف السوري

براك رجل أعمال أميركي من أصول لبنانية ومقرب من الرئيس ترامب ومن أبرز الشخصيات المنخرطة في الملف السوري خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي ويشغل حاليًا منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا.

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن السفير الأميركي لدى تركيا، توم براك، سيواصل الاضطلاع بدور في ملفات سورية والعراق، رغم انتهاء مهمته بصفته مبعوثًا خاصًا إلى سورية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال روبيو، في منشور على منصة "إكس"، إن براك "لعب دورًا لا يقدر بثمن" خلال فترة توليه منصب المبعوث الخاص إلى سورية، مؤكدًا أنه سيواصل أداء دور محوري في إدارة الرئيس دونالد ترامب في كل من سورية والعراق.

وأضاف أن خبرة براك وعلاقاته وفهمه لأجندة "أميركا أولاً" ستظل تسهم في خدمة المصالح الأميركية.

ويُعد براك، وهو رجل أعمال أميركي من أصول لبنانية ومقرب من الرئيس ترامب، من أبرز الشخصيات المنخرطة في الملف السوري خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي. ويشغل حاليًا منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا.

وخلال الأشهر الماضية، ارتبط اسم براك بعدد من الخطوات الأميركية المتعلقة بسورية، من بينها المساهمة في جهود رفع العقوبات الأميركية عن دمشق، إلى جانب الانخراط في اتصالات سياسية مع القيادة السورية الجديدة.

وفي شباط/فبراير الماضي، أبلغت إدارة ترامب الكونغرس عزمها المضي قدمًا في التخطيط لإعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق، التي أُغلقت عام 2012، وذلك ضمن ما وصفته بـ"نهج تدريجي" لاستئناف محتمل لعمل البعثة الدبلوماسية الأميركية في سورية.

وفي 17 أيار/ مايو الجاري، وصف براك سورية بأنها "مختبر لتحالف إقليمي جديد" يقوم على الدبلوماسية والتكامل والأمل، وذلك عقب لقاء جمعه بالرئيس السوري، أحمد الشرع، في دمشق.

وقال إن رفع العقوبات الأميركية عن سورية وبدء التواصل المباشر مع القيادة السورية الجديدة يمثلان فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات، معتبرًا أن التطورات الأخيرة تبعث على التفاؤل بإمكان تحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد.