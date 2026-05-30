وسط توتر متصاعد: اجتماع عسكري أميركي كوبي

(الجنرال دونوفان يتوسط عددا من المسؤولين العسكريين الكوبيين (الفرنسية/حساب القيادة الجنوبية الأميركية على إكس)

اجتمع مسؤولون عسكريون أميركيون وكوبيون رفيعو المستوى، الجمعة، في قاعدة غوانتانامو الأميركية الواقعة على الأراضي الكوبية، في خطوة لافتة تأتي وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وهافانا.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية لأميركا اللاتينية والكاريبي (ساوثكوم) إن قائدها الجنرال، فرنسيس دونوفان، التقى الجنرال الكوبي، روبرتو ليغرا سوتولونغو، في خليج غوانتانامو، لإجراء مباحثات تناولت قضايا تتعلق بالأمن العملياتي.

وبحسب البيان، أجرى دونوفان تقييمًا أمنيًا للقاعدة الأميركية وبحث سلامة العسكريين ومستوى الجهوزية التشغيلية للمنشأة.

ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تراجعًا متواصلاً، على خلفية فرض الولايات المتحدة حصارًا على الوقود لكوبا مطلع العام الجاري، وتوجيه اتهامات جنائية للرئيس الكوبي السابق، راوول كاسترو، من قبل محكمة في ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي.

كما أثارت تصريحات للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إمكانية السيطرة على الجزيرة مخاوف متزايدة في هافانا، التي تخشى أن تستخدم واشنطن هذه التطورات ذريعة لتصعيد الضغوط على الحكومة الكوبية.

وفي هذا السياق، أشارت تقارير إعلامية إلى أن السلطات الكوبية كانت تدرس خلال الفترة الماضية إمكانية استهداف قاعدة غوانتانامو بطائرات مسيرة في حال تعرضت البلاد لهجوم أميركي.

وتعد قاعدة غوانتانامو، الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي لكوبا، من أبرز المنشآت العسكرية الأميركية خارج الأراضي الأميركية، واشتهرت عالميًا باحتجاز مشتبه بهم بالإرهاب عقب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001. كما سبق أن طرح ترامب استخدامها مركزًا لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين.