الاشتباه بامتداد فيروس إيبولا إلى البرازيل

أعلنت السلطات البرازيلية عزل رجلين قدِم أحدهما من جمهورية الكونغو الديموقراطية والآخر من أوغندا، وذلك للاشتباه بإصابتهما بفيروس إيبولا، وأضافت أنها تواصل تحقيقاتها بعد إجراء فحوص أولية.

وأعلنت حكومة ولاية ساو باولو في بيان صدر يوم السبت، أن رجلا يبلغ 37 عاما أتى من جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث تتفشى موجة جديدة من فيروس إيبولا في الشرق، "ظهرت عليه أعراض مثل الحمى، ما يستوفي معايير تعريف حالة مشتبه بإصابتها" بإيبولا. ولم يحدد البيان تاريخ دخول الرجل إلى البرازيل، الذي عُزل احترازيا في معهد متخصص بالأمراض المعدية.

ولاحقا، تم تشخيص إصابته بنوع حاد من التهاب السحايا، لكن يتواصل التحقيق بشأن إصابته بإيبولا "حتى الانتهاء من الاختبارات المحددة"، بحسب ما أعلنت ريجيان دي باولا المسؤولة في منسقية مكافحة الأمراض في الولاية، في بيان آخر صدر يوم الأحد.

وفي ريو دي جانيرو، أعلنت أمانة الصحة السبت عزل رجل كان وصل من أوغندا إلى البرازيل في 22 أيار/ مايو، و"ظهرت عليه أعراض فيروسية مثل السعال والقشعريرة والإسهال".

وأوضح مكتب رئيس بلدية ريو دي جانيرو، يوم الأحد، في رسالة إلكترونية لوكالة "فرانس برس"، أن فحوصا أجريت للرجل أظهرت إصابته بالملاريا، لكن "حالته لا تزال قيد التحقيق".

وأكدت السلطات في ساو باولو أن "التقييم الفني يشير إلى أن خطر انتقال المرض إلى البرازيل وأميركا الجنوبية لا يزال منخفضا جدا".

وأعلنت سلطات الكونغو الديمقراطية في 15 أيار/ مايو عن تفش جديد لإيبولا في البلد المترامي، الذي يتخطى عدد سكانه مئة مليون نسمة، وتبع ذلك إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي.

ورُصد فيروس إيبولا، الذي يسبب حمى نزفية شديدة العدوى، في ثلاث مقاطعات من جمهورية الكونغو الديموقراطية، وكذلك في أوغندا المجاورة حيث أكّدت السلطات يوم الجمعة الماضي تسجيل إصابتين جديدتين، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة في أوغندا إلى تسع حالات.

وفي الكونغو الديموقراطية، سُجّلت 246 وفاة من بين أكثر من ألف حالة مشتبه بها، وفق حصيلة أصدرتها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي.