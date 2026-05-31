واشنطن تواصل الضغط وإيران تتمسك بمضيق هرمز

بينما تتواصل المواقف المتبادلة بشأن الملف النووي ومضيق هرمز، يلوح الرئيس الأميركي بخيار التفاوض أو التصعيد العسكري، ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين في مسار المفاوضات.

في اليوم الـ93 من اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أرسل إلى طهران مقترحا جديدا أكثر تشددا بهدف إنهاء الحرب، رغم مؤشرات سابقة كانت توحي باقتراب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن التعديلات التي أدخلها ترامب شملت تشديد بنود رئيسية في الاتفاق، وإعادة الصيغة المعدلة إلى الجانب الإيراني لمراجعتها، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن التغييرات تركزت على ملفات حساسة، من بينها البرنامج النووي الإيراني ومصير المواد النووية.

وفي السياق نفسه، نقل موقع أكسيوس أن ترامب يسعى لتعزيز بنود يعتبرها أساسية في أي اتفاق محتمل، مؤكداً أن موقفه يهدف إلى ضمان ترتيبات أكثر صرامة في الملف النووي.

من جانبه، قال ترامب في تصريحات إعلامية إن بلاده تقترب من اتفاق وصفه بـ"الجيد للغاية" مع إيران، لكنه شدد على أن واشنطن قد تلجأ إلى الخيار العسكري مجددا إذا لم يكن الاتفاق منصفاً، لافتاً إلى أن انسحاب القوات الأميركية من المنطقة مرتبط بتسوية ملف إيران النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي المقابل، تتواصل التطورات الميدانية والسياسية بين الجانبين وسط تضارب في المؤشرات حول مستقبل المفاوضات، إذ تؤكد طهران استمرار سيطرتها على مضيق هرمز وتمسكها بإجراءاتها البحرية، بينما تواصل واشنطن تشديد إجراءاتها وفرض قيود على الموانئ الإيرانية.

كما أعلنت قيادة مقر “خاتم الأنبياء” في إيران أن القوات المسلحة الإيرانية تدير مضيق هرمز بشكل كامل، محذرة من أي تدخل في حركة الملاحة، في حين أكدت وكالة “تسنيم” أن الحصار البحري المفروض على إيران ما يزال مستمرا رغم التصريحات الأميركية بشأن تغيره.