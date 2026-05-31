موجز أنباء العالم الأحد

سيطرت إسرائيل على قلعة الشقيف بلبنان، وعدّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ذلك "تحوّلا حاسما"، بينما طلب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اجتماعا طارئا لمجلس الأمن، بالتزامن مع إرسال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مقترحا لإيران لإنهاء الحرب.

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، سيطرتها على قلعة الشقيف الإستراتيجية في جنوب لبنان، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية منذ أيام، وتأكيد لبنان بأن جيش الاحتلال يعمد إلى تنفيذ "سياسة الأرض المحروقة".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن سيطرة قواته على قلعة الشقيف تمثل "تحولا حاسما" في الهجوم على حزب الله، خلال العدوان على لبنان.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف.

وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان المنطقة الواقعة جنوبي نهر الزهراني في لبنان، على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، بإخلاء منازلهم فورا، في وقت يُوسّع عملياته البرية في الجنوب اللبناني إلى مناطق إضافية.

وأدّت غارة اسرائيلية على محيط مستشفى في مدينة صور إلى إصابة 13 شخصا من طاقمه بجروح، وتسببت بأضرار كبيرة فيه، وفق وزارة الصحة، على وقع إعلان اسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في جنوب لبنان.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في هجوم بطائرة مسيّرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان السبت، ما يرفع عدد قتلاه إلى 25 منذ مطلع آذار/ مارس.

واشنطن وطهران

أرسل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإيران مقترحا جديدا، وأكثر صرامة لإنهاء الحرب، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية، رغم أن الاتفاق بدا أقرب إلى التحقق في الأيام الأخيرة.

وقال رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، الأحد، إن بلاده لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يضمن حقوق الإيرانيين، في ظلّ الحديث عن تشديد واشنطن شروطها على طهران للتوصل إلى تفاهم.

وقال ترامب إن إيران تعهّدت بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي، وهو أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب.

استهداف محطّة زابوريجيا النووية

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلا عن مسؤولين محلّيين، بأن طائرة مسيّرة استهدفت محطّة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، في جنوب أوكرانيا.

اليابان والصين

رفض وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي، الأحد، اتهامات الصين لطوكيو بـ"العسكرة"، مدافعا عن السياسة الدفاعية التي تنتهجها حكومة بلاده حاليا.

واشنطن

أعلن الجيش الأميركي تنفيذ ضربة قاتلة، السبت، استهدفت قاربا في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

بوغوتا

يصوت الكولومبيون، الأحد، لانتخاب رئيسهم وسيكون عليهم الاختيار بين حزب يساري يسعى للاحتفاظ بالسلطة بعد فوزه غير المسبوق قبل أربع سنوات، وحزب يميني متشدد يعد بتوفير الأمن في مواجهة تصاعد عنف الجماعات المسلحة.

مالطا

فاز حزب العمال المالطي بالانتخابات التشريعية، مؤمّنا بالتالي ولاية رابعة لرئيس الوزراء المنتهية صلاحيته روبرت أبيلا، وذلك بحسب ما بيّن فرز أوليّ للأصوات أُعلن، الأحد.

لوس أنجلوس

ارتفع عدد ضحايا حادث تسرُّب مواد كيميائية في مصنع للورق في ولاية واشنطن في غرب الولايات المتحدة إلى 11 شخصا، بعدما تمكّنت فرق الإنقاذ من انتشال جثث جميع المفقودين التسعة، وفق ما أعلنت السلطات الأميركية.