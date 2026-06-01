إيران: إعدام شخصين دينا بارتكاب "أعمال إرهابية" خلال الاحتجاجات

أعلنت إيران إعدام شخصين بعد إدانتهما بارتكاب "أعمال إرهابية" خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أواخر العام الماضي، تضمنت إلحاق أضرار بالممتلكات العامة، إضافة إلى إضرام النار في أحد المساجد.

وذكرت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن حكم الإعدام الصادر بحق كل من مهرداد محمدنيا وأشكان مالكي نُفذ فجر اليوم الإثنين.

وأضافت الوكالة أن محمدنيا ومالكي دينا بقيادة أعمال عنف في محافظة طهران خلال الاحتجاجات الأخيرة، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة، إضافة إلى إضرام النار في أحد المساجد.

وأضافت ⁠أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت حكم ⁠الإعدام ​الصادر بحق ​الرجلين قبل التنفيذ.

فيما لم تورد الوكالة في تقريرها مزيدا من التفاصيل بشأن تاريخ صدور الأحكام بحق الشخصين.

يُذكر أن احتجاجات اندلعت في إيران أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025، واستمرت قرابة أسبوعين، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وشنّت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير حربا على إيران، لترد الأخيرة بهجمات على دول الخليج وإسرائيل.

وتزايدت مذّاك وتيرة الاعتقالات والإعدامات المرتبطة بالحرب وكذلك بالاحتجاجات التي حصلت مطلع السنة.

وتقول منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، إن إيران هي ثاني أكثر دولة تنفيذا لعقوبة الإعدام بعد الصين.

وأعدمت السلطات ما لا يقل عن 1639 شخصا في العام 2025، وهو رقم قياسي منذ 1989، وفق ما أفادت أخيرا منظمتا "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النرويج و"معا ضد عقوبة الإعدام".