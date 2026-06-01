إيران تهدد بالرد على التصعيد الإسرائيلي في لبنان

قالت إيران إنها تدرس خيارات الرد على التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وشددت على أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة.

هددت إيران بالرد على التصعيد الإسرائيلي في لبنان، في ظل تواصل الهجمات وتعميق العمليات البرية في جنوب البلاد رغم وقف إطلاق نار هش أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا أثناء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، إنه "ندرس خيارات الرد على تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان".

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس، للجيش بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في ما قالا إنه "رد على الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله والهجمات ضد بلداتنا ومواطنينا"؛ بحسب ما جاء في بيان مشترك لهما صباح اليوم الإثنين.

واتهمت طهران الولايات المتحدة بأنها تُواصِل انتهاك وقف إطلاق النار المترنح، بعد قصف أميركي لأحد موانئ الجمهورية الإسلامية استدعى ضربات إيرانية ردا على ذلك.

وقال بقائي في المؤتمر الصحافي، إن "الولايات المتحدة تنتهك أيضا وقف إطلاق النار، بما في ذلك هذا الصباح"، بعد تنديده بخرق إسرائيل الهدنة في لبنان.

وأضاف "لن نتردد في اتخاذ كل الإجراءات التي نراها ضرورية للدفاع عن الأمن القومي الإيراني".

وأكدت إيران أنه لا توجد حاليا أي مناقشات مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي.

وقال الناطق باسم وزارة خارجيتها "نعرف متى يحين الوقت المناسب للتحرّك في ما يتعلّق بالملف النووي. لم نُجر أيّ مفاوضات حول تفاصيل هذا الملف حتى الآن. في هذه المرحلة، تبقى أولويتنا إنهاء الحرب".