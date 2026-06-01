موجز أنباء العالم الإثنين

تبادلت واشنطن وطهران ضربات عسكرية وسط تعثر المفاوضات، فيما وسعت إسرائيل عدوانها جنوبي لبنان مهددة بقصف الضاحية وفرض سيطرة عسكرية بعد الليطاني، وتصدت الكويت لهجمات إيرانية، وتوجه وفد من حماس لمصر لبحث وقف إطلاق النار بغزة.

أعلنت الولايات المتحدة وإيران ليل، الأحد - الإثنين، شنّ سلسلة هجمات متبادلة في ضربة جديدة لوقف إطلاق النار، في وقت تتعثر المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب.

واتهمت إيران، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة، بمواصلة انتهاك وقف إطلاق النار المترنح، بعد قصف أحد موانئها، مؤكدة أنها لا تناقش في الوقت الحالي ملفها النووي مع واشنطن.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه استهدف قاعدة يستخدمها الجيش الأميركي، لشن ضربات ضد إيران.

وقال الجيش الأميركي من جهته، الأحد، إن الولايات المتحدة قصفت أنظمة رادار ومواقع للتحكم بالطائرات المسيرة في جنوب إيران، خلال نهاية الأسبوع.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال شرطا رئيسا لأيّ اتفاق مع الولايات المتحدة ينهي الحرب.

إسرائيل تتوعد بقصف ببيروت

توعّدت إسرائيل، الإثنين، باستئناف ضرباتها على ضاحية بيروت الجنوبية، ردا على ما قالت إنه خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، محذّرة من أن العاصمة اللبنانية لن تنعم بـ"هدوء"، إذا واصل الحزب هجماته، وذلك غداة توغّل لقواتها في جنوب لبنان، هو الأعمق منذ انسحابها في العام 2000.

وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الإثنين، أن تل أبيب ستقيم منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية في محيط نهر الليطاني في جنوب لبنان.

وعدّ الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الإثنين، أن بلده يواجه "عدوانا إسرائيليا شرسا"، فيما يُنتظر أن يعقد مجلس الأمن، الإثنين، جلسة طارئة عن لبنان بعد إعلان إسرائيل السيطرة على مرتفع إستراتيجي في جنوب لبنان، وتوسيع عملياتها ضد حزب الله.

ودعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى وقف التصعيد العسكري في لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب لبنان، ما يرفع عدد قتلاه إلى 26 منذ مطلع آذار/ مارس.

الكويت

أعلنت الكويت، الإثنين، أن دفاعاتها الجوية تصدّت لـ"هجمات إيرانية آثمة" بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما دوّت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد.

طهران

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الإثنين، أنها نفّذت فجرا حكم الإعدام شنقا ضد شخصين قالت إنهما مسؤولان عن إحراق مسجد خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد في كانون الأول/ ديسمبر، وكانون الثاني/ يناير الماضيين.

غزة

أفادت مصادر مطلعة على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بأن وفدا مفاوضا من حركة حماس، سيعقد جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر، الأربعاء.

تراجع "الديمقراطية" في إسرائيل

حذّرت المدعية العامة الإسرائيلية غالِي باهاراف - ميارا، الإثنين من تراجع "الديمقراطية" في إسرائيل في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، لا سيما في ما يتعلق باستقلال القضاء، وتجاهل السلطة التنفيذية لأحكام القضاء.

روسيا وأوكرانيا

أطلقت روسيا عددا قياسيا من المسيّرات بعيدة المدى باتّجاه أوكرانيا في أيار/ مايو، بحسب ما أظهر الإثنين تحليل أجرته "فرانس برس" لبيانات سلاح الجو الأوكراني، في وقت تطالب كييف حلفاءها بدعم أنظمتها للدفاع الجوي.

وأعلنت سلطات كييف، الإثنين، أن ضربات روسية بواسطة طائرات مسيّرة أدت إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة نحو 20 في مدن أوكرانية متفرقة، فيما كثّف البلدان المتحاربان ضرباتهما البعيدة المدى مع تعثّر محادثات السلام بينهما.

وأعلنت فرنسا، أنها احتجزت خلال نهاية الأسبوع، ناقلة نفط تتبع "الأسطول الشبح" الروسي في المحيط الأطلسي، في خطوة وصفها الكرملين بأنها "قرصنة".

باريس

يستقبل وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، الإثنين، نظيره الجزائري، سعيد سعيود، خلال "زيارة عمل" لباريس في إطار انفراج العلاقات بين البلدين.

لاهاي (هولندا)

ردّت محكمة دولية، اليوم الإثنين، طلب رواندا تعويضا من بريطانيا تتجاوز قيمته مئة مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار)، طالبت به كيغالي نظير إلغاء لندن اتفاقا، كان يهدف إلى ترحيل مهاجرين.

ألمانيا

بدأت في فيينا، الإثنين، محاكمة عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدّم، بتهمة تعذيب معارضين لنظام المخلوع بشار الأسد.

في سياق منفصل، أعلنت النيابة العامة في مدينة دوسلدورف الألمانية، الإثنين، أن سورية يبلغ 36 عاما حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة الشروع في قتل أربعة أشخاص.

إثيوبيا

توجّه ملايين الإثيوبيين إلى صناديق الاقتراع، صباح الإثنين، لاختيار ممثّليهم في انتخابات عامّة، يُتوقع أن تسفر عن فوز كاسح لحزب الازدهار الحاكم بقيادة رئيس الحكومة، آبي أحمد، على رغم الانتقادات المتزايدة التي يواجهها بسبب نزعته السلطوية وتضييقه على المعارضين.

بوغوتا

سيتنافس المرشحان اليساري إيفان سيبيدا واليميني أبيلاردو دي لا إسبرييّا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا في 21 حزيران/ يونيو، وفقا للنتائج الجزئية للجولة الأولى.

نيودلهي

منحت الهند استقبالا رسميا حافلا لرئيس بورما وقائد المجلس العسكري السابق، مين أونغ هلاينغ، الإثنين، في أول زيارة خارجية له، منذ تولّيه منصبه المدني.

سيول

ارتفعت حصيلة انفجار، الإثنين، في معمل تابع لمجموعة "هانهوا إيروسبيس" الكورية الجنوبية المتخصصة في إنتاج الأسلحة والصناعات الفضائية والجوية إلى خمسة قتلى، فيما أفادت الشركة بأنه حادث عرضي.